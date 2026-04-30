Астролог Володина назвала главные события мая 2026: когда ждать денег, любви и опасных периодов

Апрель пронёсся ураганом, заставив принимать решения на скорости и жить в режиме постоянной мобилизации. Май 2026 года обещает передышку, но не расслабление. Астролог Василиса Володина предупреждает: месяц подарит возможность осмотреться и подумать, но при этом принесёт бешеное полнолуние, опасную неделю с конфликтами и редкий шанс для любви. Life.ru разбирает астрологический прогноз на май и рассказывает, когда звёзды на вашей стороне, а когда лучше притормозить.

Когда амбиции опережают возможности

Май 2026, астрологический прогноз: любовь, деньги и опасные дни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Май 2026 года начнётся не с пустых обещаний, а с реальных последствий апрельских решений. Те, кто подписывал договоры и запускал проекты месяц назад, сейчас входят в полноценный рабочий процесс и обнаруживают, что масштаб оказался больше запланированного. Меркурий в Тельце с самого начала месяца заставит всех считать деньги и оценивать практические итоги. Разговоры станут предметными, договорённости — чёткими, а слова — весомыми.

Со слов астролога, первые две недели мая принесут ощутимое сопротивление в деловой сфере. Марс в Овне делает квадрат к Юпитеру в Раке — классический аспект, когда амбиции опережают возможности. На практике это выглядит так: чтобы снизить себестоимость, нужно нарастить закупки, но денег на это нет. Или взял на себя слишком много проектов и не тянешь физически. Это время потребует смирения и понимания, что для достижения цели придётся менять тактику.

Бешеная луна и майские откровения

Месяц откроется скорпионским полнолунием первого мая — так называемой «бешеной луной» с особой ведьминской энергией. В Скорпионе полнолуние всегда поднимает на поверхность то, что долго лежало на дне. Первые дни мая могут принести неожиданные откровения, резкие разговоры и ситуации, где правда выходит наружу помимо чьей-то воли.

Эмоции в эти дни будут сильными. Узнаёшь то, о чём давно подозревал, или говоришь то, что давно хотел сказать, но откладывал. Астролог категорически не советует принимать важные решения на первом импульсе — дайте себе время остыть и осмыслить информацию. То, что кажется катастрофой первого мая, к середине месяца может оказаться просто неприятным, но решаемым моментом.

Золотые дни для переговоров и сделок

Василиса Володина предупредила об опасной неделе в конце мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

С 12 по 14 мая Меркурий сделает точный секстиль к Юпитеру — один из самых благоприятных аспектов для деловых договорённостей. Это короткое, но невероятно полезное время, когда переговоры идут легче, нужные люди находятся быстрее, а важные документы подписываются без особенных препятствий. Используйте эти три дня по максимуму!

После 17 мая Меркурий перейдёт в Близнецы, и деловая жизнь ощутимо ускорится. Появятся новые контакты, идеи, неожиданные предложения — информации станет заметно больше. Важно не растеряться в её потоке и выбрать главное, а не хвататься за всё подряд. Середина и вторая половина мая будут насыщены информационными событиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами в медиапространстве.

Любовный марафон с девятнадцатого по двадцать пятое

Большую часть мая — с 12 по 25 число — Венера и Марс будут идти в секстиле. Это длинный, благоприятный, очень живой аспект, который создаёт хороший фон для сближения, романтики и новых симпатий. Редкое удовольствие, когда любовная планета и планета желания идут в согласии ещё так долго!

До 19-го числа Венера в Близнецах и Марс в Овне дают лёгкую, игривую и немного авантюрную комбинацию. В отношениях больше флирта, неожиданных знакомств, интересных разговоров, которые перерастают во что-то большее. Случайная встреча на мероприятии, переписка, которая вдруг становится ежедневной, кто-то бойкий и напористый объединяется с кем-то весёлым и непринуждённым — типичные сюжеты до 19 мая.

Вторая часть месяца: от флирта к серьёзным решениям

Астропрогноз на май 2026 от Василисы Володиной для всех знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

После 19 мая обстановка и ощущения кардинально меняются. Венера переходит в Рак, Марс — в знак зодиака Телец. Захочется не просто общаться, а быть рядом по-настоящему. В устоявшихся парах появится желание обустроить совместный быт, поговорить о будущем, сделать что-то важное и весомое вместе: купить что-то для дома, поехать в отпуск, принять общее решение.

Последняя неделя мая в чувствах — посложнее. Венера в квадрате с Сатурном даст сдержанность, ощущение дистанции, разговоры, которые требуют терпения. Партнёр может казаться холоднее, чем обычно. Лучше не форсировать события и дать себе и другому человеку немного времени. Это не кризис отношений, а просто необходимость переварить всё то сближение, которое произошло в предыдущие недели.

Опасная неделя с двадцать второго по двадцать девятое

Конец месяца потребует максимальной осторожности. С 22-го по 29-е число Марс войдёт в жёсткий квадрат к Плутону — это время силового давления, обострения конфликтов и жёстких переговоров на самых разных уровнях. Марс в квадрате к Плутону редко обходится без силовых решений, и ситуации этих дней будут напряжёнными как в мировом поле, так и в личной жизни.

На практике это может выглядеть так: партнёр или клиент начинает диктовать условия, работодатель требует невозможного, контролирующие органы подступаются. Важно держать позицию, но агрессию позволять себе, только если ты в себе очень уверен. Повышенная аварийность, опрометчивые действия, конфликты — сохраняйте голову холодной, чтобы из этого периода выйти с укреплёнными позициями, а не с разрушенными отношениями.

Новолуние в Тельце: загадывайте желания о деньгах

Май 2026, что говорят звёзды: прогноз от астролога Володиной. Фото © «Шедеврум»

Как рассказывает астролог Василиса Володина, 16 мая состоится новолуние в Тельце, которое откроет новый лунный цикл, практичный, ориентированный на результат. Это новолуние хорошо подойдёт для старта дел, связанных с деньгами, обучением, изучением рынка и профессиональным ростом. Загадывайте желания про материальную опору, про стабильный доход и про спокойствие в быту. Телец отлично работает именно с этими запросами.

Примерно в районе 19–20-го числа, когда сразу несколько планет сменят знаки, атмосфера ощутимо поменяется. Марс уйдёт из напористого Овна в Телец, Венера переберётся из лёгких Близнецов в тёплый знак Рака. Всё станет казаться мягче, домашнее, человечнее. Меньше желания завоёвывать и доказывать, больше желания побыть с теми, кто важен, и заняться тем, что по-настоящему нравится.

В целом май даст возможность осмотреться и подумать, а не просто реагировать на происходящее, как было в апреле. Месяц не тихий и не пустой, но в нём появится возможность отдышаться. Земля под ногами становится чуть твёрже. Василиса Володина советует внимательно наблюдать за событиями, которые будут происходить сами по себе, вне ваших решений, — они окажутся важны позднее.

Следите особенно за Близнецами, Водолеями и Тельцами: они станут главными общественно значимыми персонами месяца для всех.