Любовь, прожившая 400 лет: как Шекспир пообщал найти жену в другой жизни и сдержал слово

Совсем недавно мы писали о тайнах веронских гробниц, которые хранят легенду о Ромео и Джульетте. Но мало кто знает, что у автора, создавшего самую знаменитую историю любви, была женщина, которую он пообещал искать в следующих жизнях. Да, однажды Шекспир написал: «Жизнь слишком коротка, чтобы любить тебя всего за одну. Обещаю искать тебя в следующей жизни». И, кажется, он не соврал! Всё дело в том, что в интернете давно гуляет невероятная теория о том, что всем нам известная актриса Энн Хэтуэй и её муж Адам — самая настоящая реинкарнация Шекспира и его супруги. Вы не поняли? В предполагаемый день рождения знаменитного поэта и драматурга Life.ru решил рассказать, откуда взялась эта легенда и почему в неё так хочется верить!

Он нашёл свою Энн спустя 410 лет

Реинкарнация Шекспира и его Энн Хэтуэй: теории вокург актрисы и дизайнера. Фото © Gettyimages / Heritage Images

Представьте: XVI век. Стратфорд-апон-Эйвон. Юный Уильям Шекспир встречает Энн Хэтэуэй. Да, супругу драматурга звали именно так. Вы уже начинаете понимать, в чём тут дело? Так вот, Энн из XVI была на существенно старше 18-летнего Уильяма. На момент встречи ей было 26 лет. Разница в возрасте по тем временам казалась почти скандальной. Но разве великую страсть волнуют условности? Они поженились, растили детей, строили свой мир. Энн стала той, ради кого Шекспир, возможно, писал свои лучшие сонеты. Тихая, мудрая женщина — муза гения, о которой история сохранила куда меньше слов, чем хотелось бы.

И вот проходят века. На свет снова появляется девушка по имени Энн Хэтэуэй. Она становится актрисой, долгое время ищет свою любовь, пока однажды её путь не пересекается с мужчиной по имени Адам Шульман. Они знакомятся в 2008 году. Ювелир, дизайнер, продюсер, внешне суровый и сдержанный. Их роман развивается неторопливо, как настоящие чувства, проверенные временем. Свадьба в 2012-м, рождение детей, тихое семейное счастье в Калифорнии. Казалось бы, что здесь особенного? История любви двух хороших людей. Но стоит присмотреться…

Фото © Gettyimages / Stock Montage, David Crotty

Пользователи Сети случайно наткнулись на необъяснимое сходство Адама Шульмана с приблизительными портретами Шекспира. Действительно, если сопоставить снимок дизайнера и образ драматурга из XVI века, то сходство станет очевидным. На этом фоне фанаты очень быстро вспомнили имя супруги Уильяма Шекспира — и тут всё встало на свои места. Многие до сих пор уверены, что история актрисы и дизайнера — живое подтверждение реинкарнации. Давайте пробежимся по аргументам в пользу этой очаровательной теории?

Почему в это невозможно не верить?

Энн Хэтуэй и Адам Шульман: сравнение с Шекспиром и его супругой. Фото © Gettyimages / David Crotty, Patrick McMullan

Итак, основными аргументами являются сходства во внешности мужчин, которых разделяют целых пять веков. А также само имя, которое принадлежит девушкам. Что получается? У мужчины, похожего как две капли на Шекспира, супругу зовут Энн Хэтэуэй. Да, именно так, как звали реальную любовь поэта. Разве это не чудесно? Кстати, есть ещё одна теория, затрагивающая разницу в возрасте между драматургом и женой: якобы у современной Энн такой же разрыв в возрасте с Адамом. Но на самом деле это не более чем выдумка. Их реальная разница в возрасте составляет около полутора лет. Но и без этого история не перестаёт быть романтичной! К слову, многие находят сходство и во внешности самих Энн. А вы как думаете, они тоже похожи?

Энн Хэтуэй и Адам Шульман: теория о реинкарнации Шекспира. Фото © ChatGPT / Карина Морозова

Вот так получается, Шекспир не соврал и нашёл Энн спустя более четырёх веков. Конечно, скорее всего, это лишь ряд удивительных совпадений. Но разве вам хоть иногда не хочется поверить в любовь, которая не угасла даже спустя 410 лет? Самому Шекспиру в 2026 году было бы 462 года. Точной даты рождения легендарного драматурга мы не знаем: многие историки уверены, что Шекспир родился 23 апреля, а другие говорят про 26 апреля. Так или иначе, образ поэта жив благодаря его искусству и мастерству! А что вы думаете об этой истории?