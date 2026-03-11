Тайна веронских гробниц: А существовали ли реальные Ромео и Джульетта

Каждый год 11 марта поклонники самой трагической пьесы о любви отмечают неофициальный праздник — день Ромео и Джульетты. Согласно сюжету Уильяма Шекспира именно в этот день, в 1302 году, произошло тайное обручение юных любовников из враждующих семей. Но существовали ли Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти на самом деле? Этот вопрос вот уже несколько столетий волнует как литературоведов, так и романтиков всего мира. Life.ru разобрался в хитросплетениях самой известной истории любви в мире и готов вам всё рассказать.

Кто настоящий автор самой трагичной истории любви?

История создания «Ромео и Джульетты»: кем вдохновился Шекспир? Фото © Wikipedia / Аноним

Чтобы ответить на вопрос о существовании Ромео и Джульетты, нужно хорошо ознакомиться с историей создания пьесы. И тут сюрприз! Уильям Шекспир не был автором оригинального сюжета о веронских влюблённых. Свой вариант истории драматург написал приблизительно в 1595 году, основываясь на более ранних произведениях.

Есть мнение, что главным источником вдохновения для него стала поэма «Трагическая история Ромеуса и Джульетты», написанная Артуром Бруком в 1562 году. Эта поэма, в свою очередь, была вольным переводом французской версии Пьера Боэтюо, а та — итальянской новеллы Маттео Банделло, появившейся на свет в 1554 году.

Однако Шекспир не просто пересказал старую историю. Он сжал время действия с нескольких месяцев до нескольких дней, добавил драматизма и создал характеры, которые оказались гораздо глубже и сложнее, чем в исходных текстах. В результате его версия «Ромео и Джульетты» затмила все предыдущие и стала золотым стандартом мировой литературы.

Существовали ли прототипы Ромео и Джульетты?

«Ромео и Джульетта» — это реальная история или вымысел? Прототипы главных героев. Фото © Wikipedia / Francesco Hayez

Теперь, когда мы обладаем информацией об истории создания знаменитой шекспировской пьесы, становится ясно, что докопаться до реальных персонажей будет очень трудно. К тому же прямые исторические доказательства существования влюблённых попросту отсутствуют. Но исследования городских хроник Вероны проливают свет на возможные прообразы героев.

Так, например, известно, что в Вероне XIII–XIV вв. действительно существовали семьи с похожими фамилиями. С одной стороны, семья Даль Капелло, с другой — Монтиколли. Итальянский поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» упоминает неких Каппеллетти и Монтекки как представителей враждующих группировок.

Также исследователи относят возможную историю прототипов Ромео и Джульетты ко времени правления веронского сеньора Бартоломео I делла Скала — с 1301-го по 1304 год. Эта теория, на радость всем любителям Шекспира, идеально совпадает с датой 11 марта 1302 года — предполагаемой датой обручения героев.

Но, пожалуй, самая несчастная история влюблённых впервые была записана итальянским писателем Луиджи да Порто в 1524 году. Именно он дал героям имена Ромео и Джульетта и перенёс действие в Верону. Существует версия, что прообразами для него послужили он сам и его возлюбленная Лючина. А что же скажут настоящие ценители Уильяма Шекспира?

Мнение шекспироведов: откуда взялись Ромео и Джульетта

Вымысел или реальная история: был ли прообраз у истории Ромео и Джульетты? Фото © Wikipedia / Фредерик Лейтон.

Мнения исследователей сходятся в одном: история Ромео и Джульетты — это литературный вымысел, основанный на легендах и более ранних произведениях, а не документальная хроника. Во-первых, отсутствие фактов, во-вторых, очень популярная сюжетная схема о влюблённых, разлучённых враждой семей и гибнущих из-за роковой ошибки. Эта история берёт начало ещё в Античности: самый известный предшественник пьесы — история Пирама и Фисбы из «Метаморфоз» Овидия.

Шекспироведы предполагают, что драматург использовал множество источников, включая и античные образы, что делает его пьесу глубоким переосмыслением вечных тем. И даже 11 марта 1302 года — это предположение, основанное только на тексте. Исследователи, сопоставив указания на время года, дни недели и другие хронологические маркеры в тексте Шекспира, пришли к выводу, что действие трагедии укладывается в несколько дней марта 1302 года.

Так Ромео и Джульетта существовали или нет? Если говорить о них как о реальных людях с документально подтверждёнными биографиями — скорее всего, нет. Однако были вполне реальные прототипы: враждующие семьи Монтиколли и Даль Капелло жили в Вероне на рубеже XIII–XIV веков, а сама история о трагической любви, вероятно, передавалась из уст в уста, пока не была записана итальянскими драматургами.

Шекспир же, взяв за основу эту легенду, создал произведение, которое оказалось сильнее любых исторических хроник. Сегодня в Вероне туристы со всего мира приходят к Дому Джульетты, чтобы прикоснуться к статуе героини, и посещают гробницу в монастыре.

Сан-Франческо-аль-Корсо — место, которое почиталось задолго до того, как Шекспир написал свою пьесу. Это ли не лучшее доказательство того, что для человеческого сердца легенда, одухотворённая гением, становится реальностью? А чтобы узнать, прообразом какого героя из русской литературы могли бы стать вы, — пройдите тест на Life.ru!