Под рельсами метро в Ньюкасле нашли кассеты с «Хоббитом» Толкина 1968 года

В Великобритании рабочий нашёл под рельсами метро аудиокассеты с радиопостановкой «Хоббита» 1968 года. Об этом сообщает издание Whats The Jam.

Роб Кокрейн, обходчик железнодорожных путей метрополитена Тайна и Уира в Ньюкасле, заметил золотистую коробку у контактного рельса во время обхода. Под щебёнкой он обнаружил четыре кассеты с записью радиопостановки «Хоббита» Джона Толкиена, сделанной для «Би-би-си» в 1968 году. Сами кассеты выпустили в конце 1980-х.

«Мы с коллегами шли вдоль путей метро, и я краем глаза заметил что-то у контактного рельса. Я подошёл ближе и увидел золотистую коробку кассеты под щебёнкой», — рассказал Кокрейн.

Рабочий признался, что это самое неожиданное место для такой находки. Пути недавно ремонтировали, и, возможно, именно поэтому кассеты оказались на поверхности. Однако кто и зачем их туда закопал, остаётся загадкой.

Ранее Life.ru рассказывал, что известный актёр Иэн Маккеллен согласился вновь стать Гэндальфом в спин-оффе киносаги «Властелин колец» под названием «Охота на Голлума». По словам любимого многими артиста, съёмки будут проходить в 2026 году.