Значительное количество отходов было незаконно сброшено в пойму реки Чаруэлл на юге Англии, которая, как считается, служила источником вдохновения для Джона Рональда Руэла Толкина при создании его знаменитого романа «Властелин колец». Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на члена Палаты общин Калума Миллера.

«Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета. Преступники сбросили гору незаконных отходов весом в сотни тонн в моём избирательном округе в пойму реки Чаруэлл», — заявил политик.

Согласно данным благотворительной организации «Друзья Темзы», захламление поймы Чаруэлла, являющегося левым притоком Темзы, произошло около месяца назад и связано с деятельностью организованной преступной группы. Исполнительный директор объединения Лора Рейнеке охарактеризовала ситуацию как экологическую катастрофу, указав на растущий риск проникновения токсичных веществ в речную систему. Она призвала Агентство по охране окружающей среды предпринять незамедлительные меры.

Солидарность с этой позицией выразила научный сотрудник Оксфордского университета Аня Глейзер. Специалист отметила, что как эколог, спортсменка и мать она осознаёт далекоидущие последствия данного преступления для экосистемы и местных жителей.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании обеспечило судебный запрет, ограничивающий публичный доступ к загрязнённой территории как минимум на шесть месяцев. В настоящее время специалисты ведомства проводят расследование с целью установления виновных в организации несанкционированной свалки.

