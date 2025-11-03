В Мытищах жительница многоэтажки превратила две квартиры в мусорные склады, доведя их до ужасного состояния. Соседи жалуются на невыносимый запах и полчища насекомых, из-за чего многие вынуждены были съехать. Жители второго, третьего и четвертого этажей страдают больше всего.

Жительница Мытищ превратила две свои квартиры в свалку и кошмарит соседей. Видео © 360.ru

Неизвестно, откуда она берёт мусор: с помойки или просто не выносит свой. Собственники квартир писали заявление в ТСЖ с требованием устранить нарушения санитарно-гигиенических норм, но женщина не открывает дверь ни участковому, ни представителю Роспотребнадзора.

Управляющий ТСЖ «Планета» Александр Яковенко рассказал 360.ru, что обе квартиры женщины заставлены вещами, а на балконе находятся пакеты с гниющими овощами, от которых исходит сильная вонь. Ранее с ней уже проводили беседу, и она вроде бы прибралась, но потом всё началось снова. Ей предлагали потравить тараканов и помочь вынести мусор, но она отказалась, заявив, что сама всё уберет. Управляющий предполагает, что у женщины проблемы с обонянием, поэтому она не чувствует запаха.

Представители Роспотребнадзора и администрации дали ей срок исправить ситуацию до 10 ноября.

Кстати, по проводившимся по данным Роспотребнадзора исследовании общий объём бытовых отходов в России за 2024 год оценили в 47,5 миллиона тонн — на 0,8% больше, чем годом ранее. При пересчёте на человека выходит по 325 килограммов в среднем, но, как мы видим, иногда люди стремятся перевыполнить норму.