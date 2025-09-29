На каждого россиянина приходится около 325 кг мусора в год

В 2024 году каждый россиянин в среднем произвёл 325 кг коммунальных отходов, что на 3 кг больше показателя годичной давности. Такие расчёты по данным Росприроднадзора представила аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза».

«В 2024 году россияне сгенерировали 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8%, или на 396 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы — на 7,3%», — отмечается в исследовании, передаёт ТАСС.

Аналитики подчёркивают, что такая картина указывает на отсутствие прямой корреляции между темпами потребления и объёмом генерируемого мусора, а эффективное управление отходами приобретает ключевое значение для экологического баланса.

Региональная статистика демонстрирует значительный разброс показателей — различие в объёмах образования ТКО на душу населения достигает четырёх раз. Наибольшие объёмы приходятся на жителя Магаданской области (650,8 кг в год), Калининградской области (507,8 кг) и Чукотского АО (458,5 кг). Наименьшие показатели зафиксированы в Бурятии (151,2 кг), Калмыкии (212,6 кг) и Туве (215,6 кг).

Член совета директоров «Финэкспертизы» Агван Микаелян заявил, что за 2024 год Российский экологический оператор внедрил ряд новшеств в инфраструктуре обращения с отходами. Среди открытий были система фотофиксации вывоза отходов с помощью приложения для водителей мусоровозов, упрощённое размещение контейнерных площадок и пунктов приёма вторичных ресурсов.

Тем временем в ряде западных государств, включая Великобританию, США, Канаду и Нидерланды, наблюдается значительный рост популяции крыс. Местные власти испытывают трудности в борьбе с этой проблемой. Специалисты по контролю над вредителями связывают увеличение численности грызунов с такими факторами, как распространение фастфуда, проблемы с вывозом отходов и строительные работы, повреждающие канализационные системы.