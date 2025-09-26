Интервидение
Регион
26 сентября, 20:43

Мегаполисы США и Европы не справляются с нашествием крыс

Обложка © Freepik / freepik

В западных странах, таких как Великобритания, США, Канада и Нидерланды, численность крыс резко увеличилась. Власти не могут справиться со скачком популяции грызунов, сообщает «Би-би-си».

Британские службы дератизации сообщают, что за последние два года количество вызовов по поводу грызунов возросло на 20%. Оценки общей численности крыс в Великобритании колеблются от 10 до 120 миллионов особей.

Проблемы аналогичного характера наблюдают и в США. В крупных городах, например в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке крысы активно размножаются. Эксперты по борьбе с вредителями выделяют несколько факторов, способствующих росту популяции грызунов. Это связано с увеличением потребления фастфуда, несвоевременным вывозом мусора и строительными работами, которые нарушают систему канализации.

Увеличение температуры тоже могло оказать влияние на рост численности крыс. Исследования Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Университета Ричмонда показывают, что за последние 17 лет популяция грызунов выросла на 400% в Вашингтоне, на 300% в Сан-Франциско и на 160% в Нью-Йорке. Нашествие крыс фиксируют также в Торонто и Амстердаме.

Ранее Life.ru рассказывал, как в московском ЖК «Саларьево парк» зафиксировали настоящую крысиную эпидемию. Жители жалуются, что грызуны обосновались на улице, забегают в подъезды, прячутся под натяжными потолками и безбоязненно разгуливают по кафе.

