Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:52

Схватка с волками и гляделки с медведем: Россиянин рассказал, как выжил на самой мистической горе Урала

Выживший в горах уралец рассказал, как отбивался от волков и встретил медведя

Фёдор Медведев. Обложка © E1

Фёдор Медведев. Обложка © E1

Фёдор Медведев, найденный спасателями после недели скитаний по склонам горы Конжак в Свердловской области, рассказал, как выжил. По словам мужчина, он повстречал стаю волков, от которых пришлось отбиваться огнём, а также сыграл в гляделки с медведем. Своей историей турист поделился со спасателями поискового отряда «Прорыв», который участвовал в его поисках.

«Вышел с лагеря, пошёл в лес, в принципе, ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент я заблудился. Пытался найти какой-то выход. С собой у меня была только зажигалка и нож, больше не было ничего. Там тайга, там очень страшно. К вечеру нашел место для ночлежки, развёл костры, сделал задымление, чтобы какой-то знак подать о себе. В первую же ночь пришли волки. Очнулся, услышал шорохи, схватился за костёр и горящими палками начал кидать»,рассказал Медведев.

Мужчина добавил, что ему удалось отогнать хищников, но он получил ожоги пальцев. В течение последующих дней Медведев питался ягодами, травой и шишками, а также соорудил из камня подобие сковороды для жарки грибов. На второй день скитаний он столкнулся со своим тёзкой — медведем — на расстоянии около десяти метров, но животное не проявило агрессии.

«Он напился и ушел. Но у меня фамилия Медведев. Думаю, что медведь медведя не стал бы, наверное, есть», — отметил мужчина.

Супруга Фёдора выразила благодарность всем службам и волонтёрам, участвовавшим в поисках.

Напомним, Фёдор Медведев потерялся на склонах горы Конжак, куда отправился в составе группы для сбора шишек, 16 сентября. Его спутники рассказали, что мужчина слегка свернул с тропы, а потом так и не вышел к месту встречи.

Конжак — популярная мистическая гора на Урале, туда часто ездят туристы-эзотерики как к «месту силы».

Женщина попала в реанимацию после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском
Женщина попала в реанимацию после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar