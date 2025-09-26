Схватка с волками и гляделки с медведем: Россиянин рассказал, как выжил на самой мистической горе Урала

Фёдор Медведев, найденный спасателями после недели скитаний по склонам горы Конжак в Свердловской области, рассказал, как выжил. По словам мужчина, он повстречал стаю волков, от которых пришлось отбиваться огнём, а также сыграл в гляделки с медведем. Своей историей турист поделился со спасателями поискового отряда «Прорыв», который участвовал в его поисках.

«Вышел с лагеря, пошёл в лес, в принципе, ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент я заблудился. Пытался найти какой-то выход. С собой у меня была только зажигалка и нож, больше не было ничего. Там тайга, там очень страшно. К вечеру нашел место для ночлежки, развёл костры, сделал задымление, чтобы какой-то знак подать о себе. В первую же ночь пришли волки. Очнулся, услышал шорохи, схватился за костёр и горящими палками начал кидать», — рассказал Медведев.

Мужчина добавил, что ему удалось отогнать хищников, но он получил ожоги пальцев. В течение последующих дней Медведев питался ягодами, травой и шишками, а также соорудил из камня подобие сковороды для жарки грибов. На второй день скитаний он столкнулся со своим тёзкой — медведем — на расстоянии около десяти метров, но животное не проявило агрессии.

«Он напился и ушел. Но у меня фамилия Медведев. Думаю, что медведь медведя не стал бы, наверное, есть», — отметил мужчина.

Супруга Фёдора выразила благодарность всем службам и волонтёрам, участвовавшим в поисках.

Напомним, Фёдор Медведев потерялся на склонах горы Конжак, куда отправился в составе группы для сбора шишек, 16 сентября. Его спутники рассказали, что мужчина слегка свернул с тропы, а потом так и не вышел к месту встречи.

Конжак — популярная мистическая гора на Урале, туда часто ездят туристы-эзотерики как к «месту силы».