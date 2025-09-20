Группа вернулась без него: Туриста пятые сутки ищут на одной из самых мистических гор Урала
На Урале пятые сутки ищут пропавшего на горе Конжак туриста в камуфляже
Фёдор Медведев. Обложка © E1
В Свердловской области продолжаются поиски 43-летнего Фёдора Медведева, который пропал 16 сентября во время сбора шишек в районе горы Конжак. Как сообщает спасательный отряд «ЛизаАлерт», группа, с которой мужчина отправился в лес, вернулась без него.
«Телефон его недоступен. Мы даже не знаем, жив ли он. Быть может, ранен и нуждается в помощи. Люди, которые шли с Фёдором, говорят, что разминулись с ним, он ушёл в сторону. Но на точку сбора он так и не вышел. С вечера вторника начали искать его», — рассказали Е1 знакомые пропавшего мужчины.
По информации издания, знакомые пропавшего и поисковые отряды ведут его розыск уже пятые сутки, однако усилия пока не принесли результата. Мужчина был одет в камуфляжный зелёный костюм, чёрные ботинки и чёрную шапку.
Объявление. Фото © VK / lizaalertekb
Приметы разыскиваемого: рост около 177 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные волосы и зелёные глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Фёдора Медведева, просят сообщить в полицию.
