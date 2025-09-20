В Турции расширили район поисков бесследно пропавшего российского пловца

Российского пловца Николая Свечникова, который бесследно исчез во время массового заплыва в Босфоре, будут искать и в Мраморном море. Мать спортсмена Галина Свечникова отметила, что адвокаты давно добивались расширения зоны поиска, потому что течение могло отнести россиянина на большое расстояние.