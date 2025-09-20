В Турции расширили район поисков бесследно пропавшего российского пловца
Мать пловца Свечникова сообщила, что поиски сына будут идти и в Мраморном море
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Российского пловца Николая Свечникова, который бесследно исчез во время массового заплыва в Босфоре, будут искать и в Мраморном море. Мать спортсмена Галина Свечникова отметила, что адвокаты давно добивались расширения зоны поиска, потому что течение могло отнести россиянина на большое расстояние.
«Наш адвокат сказал, что поиски расширились до Мраморного моря», — сообщила женщина в беседе с журналистами РИА «Новости».
Напомним, 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. После старта он ушёл с радаров примерно через 500–600 метров. Родные считают организаторов виновными в случившемся и намерены подать на них в суд. Так, пропажу спортсмена заметили сопровождавшие его ученики, а вовсе не спасатели. Кроме того, камеры зафиксировали лишь момент прыжка россиянина в воду, хотя съёмка должна была обеспечиваться на всём маршруте.