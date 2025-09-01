Семья пропавшего при заплыве в Босфоре россиянина хочет наказать виновных

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова планирует обратиться в суд к организаторам заплыва через Босфор. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алёна Караман.

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», — сказал она.