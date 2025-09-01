Семья пропавшего при заплыве в Босфоре россиянина хочет наказать виновных
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников
Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова планирует обратиться в суд к организаторам заплыва через Босфор. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алёна Караман.
«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», — сказал она.
Родственники спортсмена считают, что организаторы несут ответственность за происшествие, и намерены добиться справедливости через суд. В настоящее время адвокат семьи готовит необходимые документы для подачи иска.
Напомним, что 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. Он был опытным пловцом и участвовал в заплыве «Босфор 2025» на дистанцию 6,5 километра. По предварительным данным, он стартовал одним из первых, но через 500–600 метров после начала дистанции пропал из поля зрения наблюдателей.