1 сентября, 15:30

Семья пропавшего при заплыве в Босфоре россиянина хочет наказать виновных

Семья пропавшего пловца Свечникова готовит иск к организаторам заплыва в Босфоре

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова планирует обратиться в суд к организаторам заплыва через Босфор. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алёна Караман.

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», сказал она.

Родственники спортсмена считают, что организаторы несут ответственность за происшествие, и намерены добиться справедливости через суд. В настоящее время адвокат семьи готовит необходимые документы для подачи иска.

Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова
Напомним, что 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. Он был опытным пловцом и участвовал в заплыве «Босфор 2025» на дистанцию 6,5 километра. По предварительным данным, он стартовал одним из первых, но через 500–600 метров после начала дистанции пропал из поля зрения наблюдателей.

