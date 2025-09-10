Родные пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обвинили поисковиков в халатности

Поисковые операции по обнаружению российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, проводятся с серьёзными нарушениями. С таким заявлением выступила супруга спортсмена Антонина Свечникова, ссылаясь на позицию адвоката, который работает в Турции.

По информации адвоката, видеозаписи с мероприятия зафиксировали лишь момент прыжка спортсмена в воду, найти кадры с продолжением заплыва не удалось. Антонина добавила, что исчезновение Николая первоначально заметили не организаторы соревнований, а его сопровождавшие ученики.

Супруга спортсмена подчеркнула, что из-за этого бездействия было упущено драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения, поскольку каждая секунда нахождения в воде была на счету. В настоящее время адвокат расследует факт халатности со стороны властей и организаторов, а по требованию Антонины доведёт дело до суда для привлечения к ответственности всех виновных. Она заключила, что примет все необходимые меры для защиты интересов супруга и обеспечения справедливости.