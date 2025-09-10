Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 16:53

Родные пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обвинили поисковиков в халатности

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim

Поисковые операции по обнаружению российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, проводятся с серьёзными нарушениями. С таким заявлением выступила супруга спортсмена Антонина Свечникова, ссылаясь на позицию адвоката, который работает в Турции.

«При этом не учитываются такие факторы, как течение воды и выход в открытое море», — пояснила Свечникова 360.ru.

По информации адвоката, видеозаписи с мероприятия зафиксировали лишь момент прыжка спортсмена в воду, найти кадры с продолжением заплыва не удалось. Антонина добавила, что исчезновение Николая первоначально заметили не организаторы соревнований, а его сопровождавшие ученики.

Супруга спортсмена подчеркнула, что из-за этого бездействия было упущено драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения, поскольку каждая секунда нахождения в воде была на счету. В настоящее время адвокат расследует факт халатности со стороны властей и организаторов, а по требованию Антонины доведёт дело до суда для привлечения к ответственности всех виновных. Она заключила, что примет все необходимые меры для защиты интересов супруга и обеспечения справедливости.

В Турции всё ещё ищут российского пловца Свечникова, несмотря на версию о побеге
В Турции всё ещё ищут российского пловца Свечникова, несмотря на версию о побеге

Напомним, 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. После старта он ушёл с радаров примерно через 500–600 метров. Родные считают организаторов виновными в случившемся и намерены подать на них в суд.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar