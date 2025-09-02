В Турции всё ещё ищут российского пловца Свечникова, несмотря на версию о побеге
Спасатели продолжают искать пловца Свечникова, исчезнувшего на заплыве в Босфоре
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников
В Турции продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова, который бесследно пропал во время заплыва через Босфор. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию инцидента. По его словам, никаких новых данных о местонахождении россиянина на данный момент нет.
«Поисково-спасательная операция продолжается во вторник в Босфоре и в некоторых районах Мраморного моря вплоть до Принцевых островов», — подчеркнул источник.
Напомним, 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. Он был опытным пловцом и участвовал в заплыве «Босфор 2025» на дистанции 6,5 километра. По предварительным данным, он стартовал одним из первых, но через 500–600 метров после начала дистанции пропал из поля зрения. Родственники спортсмена считают, что организаторы несут ответственность за происшествие, и намерены добиться справедливости через суд.