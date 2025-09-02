В Турции всё ещё ищут российского пловца Свечникова, несмотря на версию о побеге

В Турции продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова, который бесследно пропал во время заплыва через Босфор. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию инцидента. По его словам, никаких новых данных о местонахождении россиянина на данный момент нет.