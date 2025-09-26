Интервидение
26 сентября, 01:22

Режим повышенной готовности из-за медведей ввели в Петропавловске-Камчатском

Обложка © Freepik / vladimircech

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей на улицы города. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев.

«В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — отметил он в Telegram-канале.

Руководителям образовательных учреждений поручили усилить контроль вблизи социальных объектов и провести собрания для родителей о мерах безопасности. Население просят соблюдать меры безопасности при встречах с дикими животными и сообщать обо всех инцидентах.

«Он могилы, смотри, хавает!»: На Урале появился медведь-трупоед
Life.ru напоминает, 25 сентября медведь напал на двоих людей на парковке у школы № 3 в Петропавловске-Камчатском. Сначала он атаковал мужчину, затем ранил женщину. К несчастью, позднее она скончалась в реанимации. Лесники ликвидировали животное.

