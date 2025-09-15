Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 14:14

«Он могилы смотри хавает!»: На Урале появился медведь, поедающий трупы людей

В Челябинской области медведь раскопал десятки могил на кладбище и съел останки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

В Челябинской области медведь раскопал могилы и съел останки. Об происшествии сообщет Telegram-канал Mash.

В Челябинской области медведь раскопал десятки могил на кладбище и съел останки. Видео © Telegram / Mash

Трупоеда заметили в Златоусте на Уреньгинском кладбище. Он раскопал десятки могил и съел останки людей.

Власти региона уже дали добро на отлов хищника, и егеря с охотниками ведут его поиски, но пока безрезультатно. Местонахождение животного остается неизвестным.

На Камчатке рабочие вытащили медвежонка из ямы с рыбными отходами и спаслись от косолапого бегством
На Камчатке рабочие вытащили медвежонка из ямы с рыбными отходами и спаслись от косолапого бегством

Ранее Life.ru сообщал о необычном происшествии на одном из мостов в Междуреченске. Детеныш медведя, который потерялся, пытаясь найти пищу у мусорных баков, столкнулся с агрессивным поведением со стороны рыжего щенка. Пёс не позволил медведю приблизиться к своей территории, что привело к драке, запечатленной на видео.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar