«Он могилы смотри хавает!»: На Урале появился медведь, поедающий трупы людей
В Челябинской области медведь раскопал могилы и съел останки. Об происшествии сообщет Telegram-канал Mash.
Трупоеда заметили в Златоусте на Уреньгинском кладбище. Он раскопал десятки могил и съел останки людей.
Власти региона уже дали добро на отлов хищника, и егеря с охотниками ведут его поиски, но пока безрезультатно. Местонахождение животного остается неизвестным.
