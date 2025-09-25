Растерзанная медведем женщина в Петропавловске-Камчатском скончалась в больнице
В Петропавловске-Камчатском женщина, на которую напал медведь, умерла в реанимации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
Врачи пытались спасти жизнь пациентки и применили все возможные меры. Однако травмы оказались смертельными.
«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентка скончалась», — отметили в Минздраве.
Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования родным и близким погибшей.
Life.ru сообщал, что медведь напал на двоих человек на парковке у школы № 3 в Петропавловске-Камчатском. Сначала хищник атаковал мужчину, затем ранил женщину. Лесники ликвидировали животное.
