Полчища крыс заполонили ЖК Саларьево-парк на юго-западе Москвы

В московском ЖК «Саларьево парк» зафиксирована настоящая эпидемия крыс. Жители жалуются, что грызуны не только обосновались на улице, но и забегают в подъезды, прячутся под натяжными потолками и безбоязненно разгуливают по кафе, сообщает 360.ru.

Крысы в ЖК. Видео © Telegram / 360.ru

«Крысы везде, особенно на детской площадке «Оригами». Раньше они пугались людей, а теперь бегают спокойно между ними, по столам. Их очень много», — рассказали местные жители.

Некоторые дети воспринимают крыс как игру, пытаются поймать их руками и лезут в норы. Родители обеспокоены возможными последствиями: достаточно одного укуса, чтобы попасть под угрозу заражения бешенством.

Проблема усугубляется неразберихой между управляющей компанией, префектурой ТиНАО и управой Коммунарки, которые не могут договориться, кто должен заниматься дератизацией. Местные жители боятся, что ситуация может привести к эпидемии, особенно учитывая, что крысы активно обитают в местах, где ежедневно играют дети.

Ранее Life.ru рассказывал, что и жилой комплекс «Измайловский лес» в Москве страдает от нашествия крыс. Эти грызуны облюбовали детскую площадку и даже находят себе уютные места для отдыха на днищах припаркованных автомобилей. Жители комплекса сообщали, что вредители уже проделали более сорока нор, что свидетельствует о масштабной проблеме.