Жители московского ЖК не знают, как отбиться от полчищ крыс, заполонивших весь двор
SHOT ПРОВЕРКА: Полщича крыс заполонили двор в московском ЖК «Измайловский лес»
Обложка © Life.ru / «Шедеврум»
Московский ЖК «Измайловский лес» кишит крысами, которые живут на детской площадке и сладко дремлют в днищах припаркованных машин. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Крысы заполонили ЖК. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам местных жителей, в их жилом комплексе крыски прогрызли уже больше 40 норок для своего удобства. Грызуны облюбовали это место около года назад. С тех пор они от хорошей жизни несколько увеличились в размерах и теперь огромные «Рататуи» спокойно гуляют уже по «своему» ЖК, копаются в песочницах вместе с детьми и бегают по двору.
Жильцы не раз жаловались в различные инстанции, но дератизацию специалисты проводят спустя рукава или вовсе игнорируют. Управляющей компании «ПИК-Комфорт» уже выдали предостережение, но крысиные забеги продолжаются.
Возможно, некоторые советы из списка примочек от крыс для дачников сработают и в московском ЖК. Ранее садовод рассказала Life.ru, как отпугивать грызунов, чтобы они боялись соваться в ваш огород. К примеру, крыски очень не любят, как пахнет ментол, уксус и эфирные масла.