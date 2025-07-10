Жители московского ЖК не знают, как отбиться от полчищ крыс, заполонивших весь двор

Московский ЖК «Измайловский лес» кишит крысами, которые живут на детской площадке и сладко дремлют в днищах припаркованных машин. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Крысы заполонили ЖК. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам местных жителей, в их жилом комплексе крыски прогрызли уже больше 40 норок для своего удобства. Грызуны облюбовали это место около года назад. С тех пор они от хорошей жизни несколько увеличились в размерах и теперь огромные «Рататуи» спокойно гуляют уже по «своему» ЖК, копаются в песочницах вместе с детьми и бегают по двору.

Жильцы не раз жаловались в различные инстанции, но дератизацию специалисты проводят спустя рукава или вовсе игнорируют. Управляющей компании «ПИК-Комфорт» уже выдали предостережение, но крысиные забеги продолжаются.