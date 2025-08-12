Дачникам объяснили, как не нарваться на штраф при выбросе строительного мусора

Собственники дачных участков обязаны придерживаться норм, прописанных в федеральном законе «Об отходах производства и потребления», а также учитывать региональные законодательные акты, регулирующие процедуры вывоза и переработки строительного мусора. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Согласно ст. 8.2 Кодекса об административных нарушениях России, выбрасывать строительные отходы в контейнеры для ТКО и складировать строительный мусор на дачном участке запрещено. Для физических лиц подобные действия грозят штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей при первом нарушении и до 5 тыс. рублей при повторном», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

По словам профессора, Госдума приняла в первом чтении проект закона, который ужесточит контроль за транспортировкой и утилизацией отходов, образующихся при строительстве и демонтаже. Юрист отметил, что использование переработанных стройматериалов на своём участке разрешено при условии соблюдения установленных нормативов.

Например, отходы, содержащие бетон, кирпич или щебень, могут быть использованы для подсыпки дорог или благоустройства территории, но только при наличии необходимой документации и соблюдении требований экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, напомнил эксперт.

По мнению Виноградова, дачникам доступен законный способ утилизации отходов – заключение договора с лицензированной компанией, имеющей право на работу с отходами. Такие организации должны предоставлять талон об утилизации отходов на полигоне, а также акт о выполненных работах. Важно, чтобы договор был оформлен на имя владельца участка, а не на подрядчика, если работы выполнялись сторонней организацией.

Виноградов также отметил, что рациональным подходом к обращению с отходами является их предварительная сортировка. В ряде регионов перерабатывающие предприятия принимают древесину, металл и пластик раздельно, что снижает стоимость вывоза отходов и позволяет избежать захоронения материалов, пригодных для повторного использования.