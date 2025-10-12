В одной из квартир на юге Москвы обнаружено около 5 тонн скопившегося мусора, там же в антисанитарных условиях проживают как минимум пять кошек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Москвичка до потолка забила мусором трёшку, съехала и оставила котят «следить» за хозяйством. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что владелица недвижимости имеет юридическое образование. Она покинула помещение, оставив животных одних, и лишь изредка их навещает. По словам соседей, из квартиры распространяется устойчивый запах на несколько этажей, а также наблюдается нашествие тараканов, клопов и других насекомых. Несмотря на многолетние жалобы жильцов, принять эффективные меры не удаётся — хозяйка помещения использует свои юридические знания для противодействия попыткам решения проблемы.

Ранее Life.ru сообщал о другой москвичке, из-за которой целый дом страдает от антисанитарии. В помещении женщина содержит более 25 больных кошек и скопившиеся за пять лет горы мусора. Несмотря на многочисленные жалобы в Роспотребнадзор и управляющую компанию, ситуация не разрешается — часть животных уже погибла, а волонтёры пытаются спасти оставшихся кошек, хотя хозяйка сопротивляется.