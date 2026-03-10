Путин поздравил с 100-летием композитора Зацепина и поблагодарил за талант

«Уважаемый Александр Сергеевич! Сердечно поздравляю вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения», — сказано в тексте.

Напомним, Александр Зацепин написал свыше 300 композиций к более чем 100 фильмам и мультфильмам. Большинство из них стали хитами. Чаще всего Зацепина узнают по музыке к кинолентам режиссёра Леонида Гайдая. 10 марта этого года композитору исполнилось 100 лет. Ранее он рассказал о причинах возвращения на историческую родину из Франции после начала специальной военной операции. Маэстро подчеркнул, что дорожит страной, в которой появился на свет. Он считает решение об отъезде личным выбором каждого, однако призвал коллег не критиковать государство.