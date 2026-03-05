Владимир Путин
«Нельзя ругать свою страну»: Композитор Зацепин обратился к уехавшим из России артистам

Композитор Александр Зацепин призвал уехавших артистов не критиковать Россию

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Выдающийся российский композитор Александр Зацепин рассказал о причинах возвращения на историческую родину из Франции после начала специальной военной операции. Маэстро подчеркнул, что дорожит страной, в которой появился на свет. Он считает решение об отъезде личным выбором каждого, однако призвал коллег не критиковать государство.

«Вы здесь родились, получили образование, профессию, а главное — получили признание. И надо быть за это благодарным», — призвал композитор в беседе с kp.ru.

Творческое наследие музыканта включает более 300 композиций, ставших саундтреками к культовым советским картинам. Среди хитов — «Песня о медведях», «Остров невезения», «Есть только миг», «Куда уходит детство» и многие другие. 10 марта 2026 года легендарный композитор отметит столетний юбилей.

Композитор Зацепин пригласил Владимира Путина на свой 100-летний юбилей

А ранее поэта Владимира Высоцкого сравнили с уехавшими из России артистами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Высоцкий, чьи произведения растили поколения, всегда говорил о неразрывной связи с народом и Россией. По словам депутата, артист при жизни получил народное признание и по праву стал легендой, в отличие от современных деятелей культуры, покинувших РФ.

