Память о певце и поэте Владимире Высоцком продолжает жить благодаря его песням и стихам, которые стали народным достоянием. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале в годовщину рождения поэта и актёра.

«Он отличался от своих нынешних коллег по творческому цеху, кто получил всё у себя на Родине... а затем предал её, уехав и делая сегодня подлые заявления с территории других государств в адрес нашей страны», — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Высоцкий, чьи произведения растили поколения, всегда говорил о неразрывной связи с народом и Россией. Володин заявил, что артист при жизни получил народное признание и по праву стал легендой, в отличие от современных деятелей культуры, покинувших страну.

Сегодня, 25 января, могло бы исполниться 88 лет Владимиру Высоцкому, родившемуся в 1938 году. Советский поэт, актёр и автор-исполнитель, чьё творчество стало одной из важнейших страниц отечественной культуры XX века, продолжает жить в памяти миллионов людей. Его стихи и песни, пронизанные острой социальной наблюдательностью, искренностью и глубоким состраданием к человеку, остаются актуальными и сегодня.

Ранее французская актриса и певица Марина Влади передала Росархиву личную переписку с Владимиром Высоцким, выставив условие не публиковать письма при её жизни. Агентство подтвердило, что данное ограничение будет строго соблюдаться в рамках стандартной практики уважения тайны личной жизни. Документы касаются отношений пары, состоявшей в браке с 1970 по 1980 годы. Сейчас Марине Влади 87 лет.