Пугачёву захотели через суд лишить звания народной артистки СССР

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении добиться лишения Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР. В интервью NEWS.ru он выразил мнение, что после её недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой* правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело.

«Мы с ней судимся сейчас. Хотим добиться, чтобы её всё-таки лишили звания народной артистки СССР. <…> Нужно было возбудить уголовное дело сразу после её нашумевшего интервью, там целый ряд нарушений статей УК РФ», — ответил он.

Глава ФПБК подчеркнул, что считает Пугачёву осознающим свои действия человеком, который получает финансовое вознаграждение за критику в адрес России. Ведь, по его словам, когда речь заходит о Примадонне, то многие люди ссылаются на её почтенный возраст — 76 лет. Однако он не считает это оправданием, поскольку исполнительница всё прекрасно осознаёт. Например, Бородин напомнил, как артистка участвовала в продвижении ЛГБТ**-повестки на отечественной эстраде. Тем самым она в течение многих лет наносила осознанный вред российскому обществу.

Ранее Виталий Бородин направил официальный запрос генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с требованием проверить Аллу Пугачёву на предмет возможного ведения политической деятельности в интересах иностранных источников. Поводом для обращения стало видеоинтервью Пугачёвой Екатерине Гордеевой*. Бородин утверждает, что в беседе Примадонна поддержала, по его формулировке, террористический режим.

