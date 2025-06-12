Композитор Зацепин пригласил Владимира Путина на свой 100-летний юбилей

Выдающийся советский и российский композитор Александр Зацепин сделал неожиданное предложение президенту РФ Владимиру Путину прямо на церемонии награждения государственными премиями в День России. Композитор пригласил главу государства на свой 100-летний юбилей, который состоится 10 марта следующего года. Зацепин был удостоен медали Героя Труда.

«Владимир Владимирович, мне очень приятно, я счастлив получить из ваших рук такую высокую награду. Я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта», — сказал Зацепин главе государства.

Знаменитый музыкант поведал о новых творческих проектах, завершённых в течение последнего года, среди которых четыре мюзикла и балет. Зацепин поделился надеждой, что и в наступающем году сможет порадовать публику новыми композициями и театральными постановками.

Сегодня имя Александра Зацепина ассоциируется с такими известными песнями, как «Куда уходит детство», «Есть только миг», «Остров невезения», которые исполнялись ведущими советскими артистами Андреем Мироновым, Юрием Никулиным и другими звёздами сцены.