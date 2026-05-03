Рыбам — пауза, Львам — перемены: Гороскоп с 4 по 10 мая для всех знаков зодиака с рунами
Третий весенний месяц уверенно вступает в свои права. Май наконец-то раскрывается по-настоящему: теплее солнце, ярче краски и совсем другие энергии в воздухе. А что на этот раз уготовила нам Вселенная? С 4 по 10 мая 2026 года нас ждёт особенная неделя, полная важных знаков и скрытых возможностей. Вместе с известным рунологом Игорем Вечерским мы обратились к древней силе рун, чтобы понять, какие послания и подсказки приготовлены именно для вас.
Знак зодиака Овен — Вунье, Наутиз, Хагалаз
Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 с рунами.
Неделя начинается с радости, но требует заботы о себе и готовности к неожиданностям, Овен. Вунье подарит вам приятные моменты, маленькие удовольствия и хорошее настроение. Наутиз напоминает: здоровье и энергия нуждаются в бережном отношении, возможен небольшой дефицит сил. Хагалаз привнесёт внезапную перемену или встряску, которая разрушит привычное, но освободит место для нового. Совет: «Наслаждайтесь мелочами, но не переутомляйтесь. К переменам отнеситесь как к освобождению. После бури вас ждёт облегчение».
Знак зодиака Телец — Эйваз, Перевёрнутый Уруз, Беркана
Время преобразующих конфликтов, временной слабости и семейного роста, Телец. Эйваз принесёт спор или противостояние, которое изменит реальность к лучшему. Перевёрнутый Уруз может дать ощущение упадка сил или недостатка энергии — не перегружайтесь. Беркана поддержит начинания, связанные с домом, семьёй или творчеством.
Совет: Не вступайте в борьбу на истощение. Отдыхайте и делегируйте. Семья станет вашим тылом, а спор разрешится сам собой.
Знак зодиака Близнецы — Дагаз, Райдо, Перевёрнутый Вунье
Неделя долгожданного рассвета, активного движения и мелкого бытового дискомфорта, Близнецы. Дагаз обещает, что самый тёмный час позади, вас ждёт выход к свету. Райдо зовёт в дорогу, к переменам или новым маршрутам. Перевёрнутый Вунье добавит лишь незначительные бытовые неудобства — не обращайте на них внимания. Путешествие или смена обстановки станут началом светлой полосы, а пустяки не испортят впечатления. Совет: «Отправляйтесь в путь, даже если он короткий. Мелочи не должны отвлекать от главного — ваш рассвет уже наступил».
Знак зодиака Рак — Перевёрнутый Уруз, Кено, Ансуз
Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 с рунами.
Период временного упадка сил, творческого озарения и важных разговоров, Рак. Перевёрнутый Уруз может вызвать усталость или недостаток энергии — не геройствуйте. Кено зажжёт огонь вдохновения, помогая найти нестандартное решение. Ансуз принесёт ключевой совет или разговор, который направит вас. Даже в состоянии упадка вы способны родить яркую идею, а мудрое слово укажет путь к восстановлению. Совет: «Отдохните, но не отключайте творчество. Прислушайтесь к совету — он придаст сил. Идея придёт в расслабленном состоянии».
Знак зодиака Лев — Альгиз, Йера, Эваз
Неделя надёжной защиты, сбора урожая и стремительных перемен, Лев. Альгиз окружает вас мощным интуитивным щитом, оберегая от любых неприятностей. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — закономерное вознаграждение. Эваз ускоряет ход событий, зовёт к переменам и новым возможностям. Вы под защитой, пожинаете заслуженное и смело движетесь вперёд.
Совет: Доверяйте своей интуиции и наслаждайтесь результатами. Перемены будут комфортными и быстрыми. Успех уже в ваших руках.
Знак зодиака Дева — Ингуз, Гебо, Тейваз
Время страстного слияния, гармоничных союзов и волевых побед, Дева! Ингуз углубляет отношения, принося эмоции и новый уровень близости. Гебо дарит важное партнёрство или выгодную сделку. Тейваз добавляет решимости и стратегического мышления для достижения целей. Союз, построенный на страсти и взаимной выгоде, приведёт вас к триумфу. Совет: «Объединяйтесь с теми, кто вам близок по духу. Действуйте смело и слаженно. Ваша пара способна свернуть горы».
Знак зодиака Весы — Феху, Перевёрнутый Уруз, Перевёрнутый Вунье
Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 с рунами.
Неделя финансовых возможностей, временной слабости и мелкого дискомфорта, Весы. Феху сулит денежные поступления или удачные приобретения. Перевёрнутый Уруз может вызвать упадок сил — берегите себя. Перевёрнутый Вунье добавит незначительные бытовые шероховатости. Несмотря на усталость и пустяки, деньги придут к вам, если не будете размениваться на мелочи. Совет: «Экономьте энергию и не обращайте внимания на суету. Финансовая удача уже в пути, просто примите её расслабленно».
Знак зодиака Скорпион — Лагуз, Эваз, Перевёрнутый Феху
Период интуитивного потока, стремительных перемен и финансовой осторожности, Скорпион. Лагуз усиливает чутьё — доверяйте внутреннему голосу. Эваз ускоряет события, зовёт к переменам. Перевёрнутый Феху советует избегать рискованных трат. Интуиция подскажет, куда двигаться, но деньги нужно тратить с умом. Перемены не должны бить по бюджету.
Совет: Слушайте сердце, но контролируйте кошелёк. Движение вперёд возможно без лишних расходов. Идите туда, куда ведёт вас чутьё.
Знак зодиака Стрелец — Вунье, Гебо, Перевёрнутый Манназ
Неделя радости, гармоничных союзов и здорового эгоизма, Стрелец. Вунье дарит хорошее настроение и приятные моменты. Гебо приносит важное партнёрство или выгодную сделку. Перевёрнутый Манназ советует не оглядываться на других и полагаться на себя. Радость и союз с надёжным человеком будут укреплены вашей независимостью. Не ждите одобрения — действуйте. Совет: «Наслаждайтесь общением, но сохраняйте самостоятельность. Ваше счастье не зависит от чужого мнения. Партнёр, который ценит вашу свободу, — лучший подарок».
Знак зодиака Козерог — Соуло, Перевёрнутая Беркана, Перевёрнутый Вунье
Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 с рунами.
Время личного сияния, временных задержек в росте и мелкого дискомфорта, Козерог. Соуло дарит уверенность, успех и внутренний свет. Перевёрнутая Беркана может замедлить привычный ход дел или вызвать небольшие трудности в личных проектах. Перевёрнутый Вунье добавит бытовые мелочи. Несмотря на заминки, ваше сияние никуда не делось, оно поможет переждать неурядицы.
Совет: Сияйте, но не торопите события. Мелкие помехи не стоят внимания. Ваш успех никуда не денется, просто дайте ему время.
Знак зодиака Водолей — Эйваз, Дагаз, Перевёрнутый Турисаз
Неделя преобразующих конфликтов, долгожданного рассвета и безопасного решения прошлых проблем, Водолей. Эйваз принесёт спор или противостояние, которое изменит реальность к лучшему. Дагаз обещает, что самый тёмный час позади, наступает свет. Перевёрнутый Турисаз помогает аккуратно, без риска, закрыть вопросы прошлого. Конфликт станет трамплином к рассвету, а старые долги перестанут тяготить. Совет: Не бойтесь спорить — это приведёт к ясности. Используйте возможность разобраться с прошлым. Рассвет уже в пути.
Знак зодиака Рыбы — Перевёрнутый Райдо, Беркана, Перто
Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 с рунами.
Время небольших задержек в пути, семейного роста и раскрытия тайн, Рыбы. Перевёрнутый Райдо может внести коррективы в планы поездок — отнеситесь философски. Беркана поддерживает начинания, связанные с домом и семьёй. Перто откроет скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Домашние дела и тайные знания помогут вам переждать дорожные помехи и укрепить свой тыл. Совет: «Не торопитесь с поездками, займитесь домом. Секрет, который раскроется, укрепит семейные узы. Пауза в пути — к лучшему».
