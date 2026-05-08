От Гнойного до Семенович: смешные, страшные и грустные истории наших звёзд, метивших в Госдуму Оглавление Как Зверев шёл в депутаты от Бурятии Буланова против сосулек Актёр из «Реальных пацанов» стал депутатом «Нас не догонят»: Волкова хотела менять власть из Иванова Слава КПСС хотел озеленять города Дайнеко заменила рэпера в «Зелёной альтернативе» Экскурсия в Думу: Шаляпина не взяли Певица и фигуристка Анна Семенович сообщила, что собирается баллотироваться в Госдуму. Возможно, это не шутка. Некоторые российские знаменитости регулярно пытаются попасть в парламент. Чем это для них закончилось — в статье Life.ru. 7 мая, 22:15

Недавно певица Анна Семенович заявила, что может баллотироваться в Госдуму уже в 2026 году. Артистка записала ролик на льду Байкала вместе с женихом, Денисом Шреером. В ролике возлюбленный Анны встаёт на колено и предлагает ей баллотироваться. Для видео знаменитость надела фату и белое платье.

«Мне сделали предложение на льду Байкала. Вот думаю, согласиться?» — отметила исполнительница. Речь идёт о предложении баллотироваться в Думу.

Как Зверев шёл в депутаты от Бурятии

В ноябре 2020 года стилист и шоумен Сергей Зверев сообщил, что фанаты завалили его просьбами выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

— Дело в том, что все соцсети завалены, и директ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я так смотрю, кто пишет. Это пишут обычные люди, и я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же предложения, пожелания со всех концов света. <...> Конечно, стал задумываться, — рассказывал модельер, добавив, что находится на стадии принятия решения.

Этому предшествовал одиночный пикет на Красной площади, где Зверев стоял с плакатом против строительства завода на Байкале. За это он получил штраф 15 тысяч рублей, но его акция привлекла широкое внимание общественности.

Сергей Зверев участвовал в акциях, посвящённых Байкалу. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

В июле 2021 года стилист сообщил, что выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы от партии «Зелёные». Он возглавил региональный список партии от Бурятии и Иркутской области.

«Это решение принять было очень непросто», — сказал шоумен, добавив, что его об этом просили поклонники. Но депутатом Зверев так и не стал, а его партия не преодолела минимальный порог, чтобы попасть в парламент.

Буланова против сосулек

В преддверии выборов в Госдуму 2021 года заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова возглавила федеральный список партии «Родина». Кроме того, она шла по одномандатному округу № 212 от Санкт-Петербурга. Своё решение баллотироваться в парламент певица объясняла стремлением помогать людям.

— Я всю свою жизнь занималась творчеством. Рада, что оно любимо и востребовано. Но мне хотелось бы использовать свои достижения для помощи людям. Защитить слабых: детей, матерей, инвалидов, многодетные семьи, — говорила Буланова в своём видеообращении.

Татьяна Буланова выборы в Думу проиграла. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Кроме того, она делилась стремлением решать менее глобальные задачи.

— Я живу на Васильевском острове, и когда у нас вдруг случается зима, то все улицы в сосульках и наледях, парковки, уборка города — всё это волнует лично меня, и это нужно менять. Но у меня есть кураторы, они, надеюсь, подскажут, куда идти дальше, если я пройду, — сказала певица.

По партийным спискам Буланова в Думу не прошла, а в своём одномандатном округе проиграла.

Актёр из «Реальных пацанов» стал депутатом

Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян в сентябре 2019 года был избран депутатом городской думы города Осы Пермского края. После этого он сообщил о планах стать мэром города.

— Конечно, я для себя не исключаю этого. Я вижу, что если человек плохо разбирается в экономике, юриспруденции, да даже элементарно не умеет консолидировать депутатов и исполнительную власть, то зачем нам такой глава? — заявил Бежанян.

Критика в адрес действующей администрации была не столько пиар-ходом, сколько следствием конфликта между депутатом и мэром Осы. Став депутатом, Бежанян пытался договориться с тогдашним мэром Алексеем Григорьевым о передаче ему местного Дома культуры. Григорьев тогда не согласился, что привело к конфликту Бежаняна с властью.

Актёр Армен Бежанян планирует стать мэром. Фото © ТАСС / URA.RU

В 2021 году Бежанян заявил о планах участвовать в выборах в Госдуму. «Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах», — писал он в своих соцсетях. В результате актёр подал свои документы и был выдвинут по партийному региональному списку. Но мандата не получил.

В этом году Бежанян вновь заявил о планах баллотироваться в депутаты, но уже регионального уровня.

«Нас не догонят»: Волкова хотела менять власть из Иванова

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова в 2021 году подала документы для участия в праймериз в Ивановской области, чтобы в дальнейшем выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

— Мои хорошие. Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят, — писала Волкова в своих соцсетях.

Юлия Волкова думала стать депутатом, но не прошла праймериз. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Своё решение она объясняла стремлением изменить жизнь простого народа к лучшему.

— Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за всё происходящее вокруг! Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях, проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены выживать, а не жить, — говорила она в агитационном ролике.

Но певице не удалось убедить избирателей в том, что именно она достойна представлять регион в федеральном парламенте. Она проиграла праймериз, но конкуренция за возможность участвовать в выборах была более чем достойная. В частности, оппонентом Волковой стала президент Федерации лыжных гонок России и трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, которая и набрала наибольшее количество голосов.

Слава КПСС хотел озеленять города

Рэпер Вячеслав Машнов, известный широкой публике под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, в 2021 году также планировал баллотироваться в Госдуму от партии «Зелёная альтернатива».

— Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии «Зелёная альтернатива» — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы, — сообщил тогда рэп-исполнитель.

Рэпер Слава КПСС пытался попасть в парламент по партийному списку. Фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Своё желание стать народным избранником Слава КПСС объяснял желанием бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и заведений общепита для вегетарианцев.

Но до выборов Гнойный так и не дошёл. За несколько месяцев до часа X у рэпера произошёл конфликт с руководством партии и музыкант оказался за бортом большой политики.

Дайнеко заменила рэпера в «Зелёной альтернативе»

После того как Гнойный покинул ряды кандидатов от «Зелёной альтернативы», его место заняла певица Виктория Дайнеко. Именно она возглавила федеральный список партии.

— Люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателям, читателям или подписчикам пример того, как мы, начиная с себя, здесь и сейчас можем улучшить нашу жизнь, — объясняла артистка своё решение баллотироваться.

Виктория Дайнеко хотела решать в Думе проблемы экологии. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Главной своей задачей в политике Дайнеко называла борьбу за экологию.

— Экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя. Наша основная задача как лидеров общественного мнения — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как и любовь к родителям, — утверждала певица.

Но партия «Зелёная альтернатива» не преодолела необходимый процентный барьер для прохождения в парламент, поэтому Виктория не получила депутатского мандата.

Экскурсия в Думу: Шаляпина не взяли

Певец и блогер Прохор Шаляпин ещё не успел официально выдвинуть свою кандидатуру, но как минимум успел примерить на себя роль депутата Госдумы. В августе прошлого года он побывал с экскурсией в здании нижней палаты парламента и поделился впечатлениями об этом визите со своими подписчиками.

— Как думаете, смог бы я стать депутатом? — писал Шаляпин в своих соцсетях.

Прохор Шаляпин не прочь попробовать себя в парламенте. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Поклонники артиста усомнились в том, что работа депутатом ему подходит, поскольку в Госдуме необходимо много работать, а сам Шаляпин не предрасположен к этому. В качестве альтернативы в шуточной форме фанаты предложили певцу войти в состав правительства и возглавить созданное специально для Шаляпина «Министерство отдыха».

Авторы Альмир Хабибуллин