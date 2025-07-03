«Я сошла с ума»: Почему Катина и Волкова из t.A.T.u. воссоединились после краха сольных карьер Недавно участницы группы t.A.T.u. Лена Катина и Юля Волкова объявили о воссоединении и первом концерте. Билеты стоят от 5 до 15 тысяч рублей. Что представляют собой сейчас некогда легендарные «татушки» — в материале Life.ru. 3 июля, 11:51 Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: детали воссоединения t.A.T.u. в 2025 году. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina

Воссоединение t.A.T.u. в 2025: дата концерта и место

Как сообщает телеграм-канал SHOT, недавно участницы группы t.A.T.u. Лена Катина и Юля Волкова объявили о воссоединении и первом — эксклюзивном — концерте, который состоится во второй половине июля в Крыму на пляжной сцене курорта «Мрия». Билеты поклонникам обойдутся недёшево: послушать повзрослевшие голоса артисток стоит от 5 до 15 тысяч рублей.

t.A.T.u. 2025: воссоединение, концерт в Крыму, билеты от 5000 рублей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina

Телеграм-канал SHOT также выяснил актуальную стоимость выступлений «Тату» на корпоративах: по сравнению с прошлым годом они подешевели до 10 млн рублей. За эти деньги девушки 45 минут будут петь легендарные хиты 2000-х: «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «30 минут» и другие.

Осенью – зимой 2024 года ценник на совместное выступление невоссоединённых «татушек» колебался в пределах 15 млн рублей. Но, возможно, тогда на него влияли предстоящие новогодние праздники. Что касается райдера, он в 2025 году не изменился: машина представительского класса не старше трёх лет, гримёрка, визажист.

В комментариях на страницах певиц в Instagram* царит эйфория. Причём, судя по обилию радостных реплик на иностранных языках, кажется, что больше обрадовались зарубежные поклонники группы. Хотя это и не удивительно: t.A.T.u, пожалуй, первая российская группа, добившаяся оглушительного успеха на мировой сцене: «татушек» слушали по всему земному шару от Австралии до Канады, а в США хит Катиной Never Forget по популярности даже подвинул Мадонну.

Почему t.A.T.u. снова вместе? Причины воссоединения

На фоне ошеломительного успеха проекта «Тату» в нулевых сольные карьеры обеих исполнительниц в последнее время выглядят достаточно блёкло. После окончательного распада группы казалось, что только Лена Катина могла претендовать на какое-то место в мировом шоу-бизнесе.

В 2012 году ремикс на одну из её сольных песен — Never Forget — попал на вершину танцевального чарта США Billboard Dance / Club, сместив с пьедестала хит Мадонны. Тогда в музыкальной индустрии даже заговорили, что новая звезда зажглась, но на этом успех бывшей «рыжей татушки» неожиданно закончился.

У Волковой ситуация оказалась сложней и печальней: в 2012 году из-за операции она потеряла голос, который толком не восстановился и по сей день. Несмотря на это, артистка продолжала участвовать в различных музыкальных мероприятиях, выступать на концертах, однако повторить успех своей соперницы уже не смогла.

Похоже, скромный сценический успех «татушка» компенсировала бурной личной жизнью и даже попыткой податься в политику: в 2021 году Волкова участвовала в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму по Кинешемскому одномандатному избирательному округу Ивановской области. Однако предварительные партийные выборы она проиграла и, похоже, на политической деятельности поставила крест.

Провал сольных карьер: почему t.A.T.u. вернулись? Фото © РИА Новости / Филипп Мануилов

Нынешняя попытка объединения «Тату» — уже не первая. Ещё в 2009 году на фоне крушения проекта партнёр выпавшего из него продюсера Ивана Шаповалова Борис Ренский пытался спасти бизнес, создав фирму «Т.А. Мьюзик». В ней по 36% принадлежало «татушкам» и 28% — ему. Его попытки вдохнуть новую жизнь в «Тату» продолжались до самого конца 2014 года, но, похоже, потерпели неудачу: напряжённые отношения между всеми участниками проекта срывали все планы.

В итоге с тех пор в фирме осталось всего два равноправных владельца — Юля и Лена. Правда, и бизнес с тех пор стоит: из года в год бухгалтер ООО посылает в ФНС нулевую отчётность. Похоже, силы для того, чтобы совместно зарабатывать деньги, у них нашлись только спустя 15 лет.

Сольные карьеры Катиной и Волковой после распада t.A.T.u.

Обе «татушки» до последнего времени пытались выступать на сцене. Их можно было заказать как вместе, так и раздельно. Например, Юлия Волкова оценивала выступление на корпоративе в 1,2 млн рублей. В её райдер включены самые комфортные рейсы для авиаперелётов, трёхразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримёрку певица просит доставить рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, по бутылке коньяка и текилы.

Юлия Волкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Запросы Лены Катиной проще: её выступление, по данным SHOT, в среднем стоит 1,1 млн рублей (на сайтах концертных агентств гонорар указан от 700 тысяч). При этом, в отличие от бывшей одногруппницы, у Катиной нет какого-то особого райдера — она просит только трансфер до места, наличие стилиста-визажиста, воду и еду. Стандартно концерт артистки длится 45 минут, за это время «рыжая из Тату» представляет главные хиты группы: «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса» — и несколько своих песен.

Почему t.A.T.u. распались: конфликты, продюсер и сольные проекты

Состав группы «Тату», конечно, подбирался не на улице. Юля Волкова родилась в семье обеспеченного бизнесмена и стилиста. С детства была артистичным ребёнком, что открыло ей дорогу в детский юмористический киножурнал «Ералаш» (там она снялась в двух сюжетах — «Выручи меня» и «Манекен»), а кроме этого девочка попала в популярный детский музыкальный коллектив «Непоседы». Там, кстати, она познакомилась с российским артистом Владом Топаловым, а через год в ВИА пришла и Лена Катина.

Катина — из творческой семьи. Бабушка по линии отца была художницей, а сам отец — Сергей Катин — был одним из участников некогда популярной группы «Дюна». Он не просто играл с Виктором Рыбиным, но и писал для коллектива песни. Попав в «Непоседы», Лена подружилась с Юлей, и спустя годы — в 1999 году — обе были утверждены продюсером Иваном Шаповаловым в новом музыкальном проекте, очень быстро прогремевшем на весь мир.

Как создавались t.A.T.u.: «Непоседы», Шаповалов и мировой успех. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Девушки дружили десятки лет, но их отношения, развивавшиеся в рамках проекта «Тату», оказались сложными и проверку временем не выдержали. Сказывались и напряжённый график, и разногласия с продюсером, и головокружение от успехов, после того как группа начала сотрудничество с мировыми гигантами музыкальной индустрии.

В итоге Волкова и Катина рассорились и превратились в соперниц, которые иногда не могли найти общий язык даже во время живых совместных выступлений, на которые они собирались ради заработка.

Чем занималась Лена Катина после t.A.T.u.?

В 2021 году Лена Катина рассказывала, что её месячный доход постоянно меняется, но в среднем находится у отметки в один миллион рублей. По её словам, много сил и денег она вкладывает в творчество. У неё есть собственная студия, небольшой коллектив, с которым она пишет новые песни и делает разные проекты.

Участница t.A.T.u. Лена Катина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina

Она снимает клипы и ведёт соцсети, но странно, что в том же Instagram* у неё — звезды, по сути, мирового уровня — всего 340 тыс. подписчиков. Тем не менее на странице Катиной много рекламных интеграций, и, похоже, они дают ей немалую прибыль.

Юлия Волкова: потеря голоса, политика и аренда жилья

В то же время Юля Волкова говорила, что живёт на сдачу жилья в аренду, была дизайнером обуви, зарабатывала на рекламе. При этом сценическую деятельность она упомянула в последнюю очередь. Возможно, потому, что в последние годы она выступает нечасто. Например, судя по афишам, у «татушки» в этом году было запланировано всего 13 мероприятий, большинство из которых — это участие в солянках а-ля «дискотека 90-х».

Участница t.A.T.u. Юля Волкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Обе «татушки» кроме участия в фирме «Т.А. Мюзик» имеют собственные ИП. В качестве индивидуального предпринимателя Катина в основном занимается скупкой, продажей и арендой недвижимости: зданий, помещений и земельных участков — как ни странно, в ОКВЭД «деятельность в области исполнительских искусств» указана лишь как дополнительная сфера.

У Юли Волковой строго наоборот: эта сфера является её основной, к ней прилагаются рекламная деятельность, различные ивент-активности. «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» — всего один из пунктов.

Доходы Катиной и Волковой: музыка, реклама, недвижимость

Юля Волкова

Судя по всему, «татушки» живут без мирового шика. Так, Юля Волкова, похоже, до последнего времени регистрировалась в самой обычной панельной хрущёвке в столичном районе Покровское-Стрешнево. Здесь, кстати, также регистрировались мать певицы и её дочь от отношений с бойфрендом Павлом Сидоровым.

Впрочем, чаще Волкову можно встретить в районе станции метро «Октябрьское Поле» — это район Москвы Щукино. Здесь в высотке на улице Маршала Соколовского находится просторная стометровая трёшка рыночной стоимостью около 33 млн рублей. Судя по последним интервью артистки, она с детьми живёт именно там.

Помимо неё в Хорошёвском районе столицы на улице Куусинена в добротной шестиэтажной сталинке находится квартира площадью 60 квадратов и стоимостью 20 млн рублей.

Загородная недвижимость у артистки тоже имеется: в Солнечногорском районе Московской области на «татушку» оформлено 15 соток земли в деревне Баранцево. Похоже, часть этой недвижимости может быть тем арендным бизнесом Волковой, о котором она говорила несколько лет назад.

Какая недвижимость есть у t.A.T.u.: квартиры, Bentley и Lamborghini. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova, lenakatina

Лена Катина

Лена Катина по-прежнему зарегистрирована на улице Осенней в Крылатском. В одной из панельных высоток находится трёшка площадью 75 квадратов и рыночной стоимостью около 22 млн рублей. Здесь же зарегистрированы её дети от двух браков.

На певицу был оформлен японский паркетник Toyota RAV 4, которым, похоже, пользовалась мама «татушки». А в 2022 году у Катиной неожиданно появился премиальный седан Bentley Bentayga оранжевого цвета.

Тогда таблоиды писали, что это подарок второго мужа Лены — предпринимателя Дмитрия Спиридонова, который специально подбирал цвет авто под яркий образ супруги. Покупка ему обошлась якобы в 29 млн рублей. Впрочем, как выяснил Life.ru, эффектный презент мог оказаться не новым: судя по базам ГИБДД, к моменту оформления машине было уже пять лет. Сам Спиридонов, к слову, предпочитает марку Lamborghini — его Urus будет помоложе Bentley супруги на три года.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova Будет ли группа t.A.T.u. иметь прежний успех после воссоединения? 0 Вряд ли, их время уже ушло Да, их может снова ждать успех Я не знаю группу t.A.T.u., никогда не следил за их творчеством

Авторы Евгений Кузнецов