Деньги её бывшего убивают: почему Боня из Монако грозит России беспорядками Оглавление Зачем Боня заговорила о политике Миллиардеры, которые кормят Боню Деньги Смерфитов убивают Россию Кукла на ниточках миллиардера Скандально известная блогерша Виктория Боня, сидя в Монако, вдруг стала запугивать Россию. Тут или вербовка спецслужбами, или она отрабатывает содержание. Известно, что семья её бывшего мужа поддерживает деньгами Украину. Подробно — в Life.ru. 27 марта, 21:45

Зачем Боня заговорила о политике

Известная скандалистка и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня вдруг заговорила о политике. Она зашла по-хитрому с козырей: расписалась в любви к России, поплакалась из-за Telegram, посетовала на счета за коммуналку, пожалела малый бизнес — но потом разбавила всё это откровенным антироссийским бредом и щедро приправила неприкрытыми угрозами бунта.

— Вижу в «Инстаграме»* страшную картинку. Скоро людям просто будет не на что есть и нечего носить. Все магазины закрыты, торговые центры пустые, рестораны закрываются, бизнес умирает. Голодомор хотите устроить? Если сжимать пружину, она выстрелит беспорядками. Люди начинают друг друга грабить и бить. Я не буду молчать. Я на 87% русская, даже сделала ДНК-тест, — театрально закатила глаза Боня.

Примечательно, что блогершу охотно цитируют оппозиционные и иноагентские СМИ и площадки.

На самом деле проблемы России Виктории Боне до лампочки — она живёт в Монако уже шестнадцать лет. А деньги ей даёт отец её дочери Анжелишки Алекс Смерфит — представитель династии британских миллиардеров. Его семейный бизнес с помпой ушёл из России, горячо поддерживает Украину, донатит украинцам миллионы, спонсирует героизацию боевиков ВСУ.

Миллиардеры, которые кормят Боню

Династию прославил сэр Майкл Смерфит, английский бизнесмен, сколотивший состояние в 368 миллионов евро. Похожий на Монтгомери Бёрнса 89-летний старик лишь недавно отошёл от дел. Про таких говорят «человек-пароход». Родился в небольшом английском городке, учился в Дублине, подхватил семейное дело по производству картона для ирландского рынка и превратил его в империю планетарного масштаба. Компания Smurfit Kappa сейчас — это один из мировых лидеров по производству упаковки.





Богатства Смерфита не поддаются подсчёту: пентхаусы, поместья, собственный именной вуз, гольф-клуб, коллекция картин, яхта. Среди самых примечательных недвижимых активов замечены:

один из самых дорогих домов Испании Casa Loriana за 50 миллионов евро в Марбелье.

Villa Les Bruyères у яхтенного причала в Монако — до 100 млн евро.







У старика два сына: подхвативший управление компанией Тони Смерфит и живущий как мажор Алекс Смерфит. Последний и позарился на Викторию Боню — это произошло в 2010 году. Спустя несколько лет у пары родилась Анжелика. По слухам, патриарх семьи Майкл Смерфит был категорически против узаконивания отношений с русской телеведущей. Но, какое бы у него ни было мнение, Алекс признал отцовство, приведя в семью новую законную наследницу.

Сейчас Алекс Смерфит уже живёт с другой женщиной, воспитанию дочери он не уделяет достаточно времени.

Деньги Смерфитов убивают Россию

В первые же дни военной операции компания Smurfit Kappa заявила о решении уйти из России, продав всё имущество российскому менеджменту. Тогда же компания поддержала Украину.

— Smurfit Kappa выражает солидарность с народом Украины. Мы оказывали и будем оказывать помощь украинскому народу, — заявили в компании.

Smurfit Kappa организует и спонсирует регулярные проукраинские велопробеги, на которых собирают десятки тысяч евро в поддержку Незалежной.







Также компания выделила 2,4 млн евро в мутную благотворительную организацию Ukraine Appeal, которая не столько занимается гуманитаркой, сколько проводит пропагандистские мероприятия — например, устраивает в английских церквях и школах дни памяти по погибшим на Украине боевикам.

В некоторых «мероприятиях» Ukraine Appeal участвовал лично король Англии.

А ещё Ukraine Appeal связана с Красным Крестом — международной сетью, которая имеет в России двоякую репутацию. Можно вспомнить, какую роль Красный Крест сыграл в годы Гражданской войны во время интервенции США, Британии и Франции. Напомним, в 1919 году глава Красного Креста прямо передал свои полномочия представителю «Информационной службы» США, базирующейся в Петрограде. Эта организация была прототипом ЦРУ.

Кукла на ниточках миллиардера

Виктория Боня живёт в собственной квартире в Монако. Не исключено, что формально эта недвижимость принадлежит её несовершеннолетней дочери. В Европе у Бони роскошная жизнь, сомнительные друзья (как, например, племянник Рыжего из «Иванушек») и бесконечный поток денег от бывшего. А главное, там укоренилась её дочь, которую Смерфиты, если захотят, могут отнять. Боня в таком положении, что ей придётся выполнять любые указания западных спецслужб.

В России у Виктории Бони до недавнего времени оставалось четырёхкомнатное жильё в ЖК бизнес-класса «Кунцево». Возможно, Боня продала его.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**. ** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Пётр Егоров