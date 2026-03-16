Провал Беднякова и Птушкина: Как «Орел и решка» выслуживалась перед Киевом, но опять просится в Россию Оглавление Бедняков — предатель или просто отработанный материал? Кто из ведущих проклял Россию, а кто сбежал Нателла Крапивина: спаситель или предатель? Провал 2024-го: как шоу опозорилось с Госдепом Передача «Орёл и решка» возвращается, и, судя по всему, на русском языке. Впавшего в русофобию Беднякова туда не пригласили, а в 2026 году стать ведущим может уже любой желающий. Все детали нового сезона — в расследовании Life.ru. 15 марта, 21:20 Кинули Россию, кинули зрителей, кинули друг друга: почему Бедняков и Птушкин остались без «Орла и решки». Обложка © Chat GPT

Украинское тревел-шоу, которое пришлось по душе многим россиянам, «Орёл и решка» не выходило после начала спецоперации. Однако на днях главный продюсер Нателла Крапивина опубликовала видео, где рассказала о перезапуске шоу. Теперь оно будет называться «Орёл и решка. По блату». Анонс вышел на чистом русском языке, сайт проекта тоже оказался русскоязычным. На Украине логично предположили, что и сама программа будет вестись не на мове, а на великом и могучем, разразился скандал. Украинские СМИ подняли вой, в комментарии пришли злобные тролли, общественники подали жалобы.

Анонсирован новый сезон «Орла и решки». Фото © Youtube / Орел и Решка

Новый сезон «Орла и решки» может выйти уже в апреле 2026 года. Формат шоу не изменился, но нововведения есть. Теперь ведущим может стать любой желающий за взнос от 100 тысяч евро. Слоты ведущих продаются прямо сейчас. У людей, заплативших деньги, будет выбор: опубликовать поездку на площадках проекта или оставить себе в домашнем архиве. Многие на Украине опасаются, что даже россияне смогут поучаствовать в съёмках, и об этом никто не узнает.

По слухам, основного ведущего сгенеририрует искусственный интеллект. А вот Андрея Беднякова в новое шоу не позвали. Возможно, он, по мнению хозяев бренда, слишком рьяно поддерживал Украину, и российскому зрителю это может не понравиться.

Кто из ведущих проклял Россию, а кто сбежал

Спецоперация закономерно расколола украинское шоу «Орёл и решка». Одесситка Регина Тодоренко и дончанка Алиса Астровская молча выбрали своей родиной Россию. Затаилась выросшая в Киеве Жанна Бадоева. Однако многие их коллеги объявили россиян врагами.

Алиса Астровская и Регина Тодоренко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / magicstarfall

Мариуполец Андрей Бедняков был любимчиком в России. По просьбам нашего зрителя его неоднократно возвращали в шоу. Отечественные телеканалы щедро платили ему и делали даже именные передачи, например «Богач-бедняк». Сейчас он испытывает ненависть к России, а в особенности к жителям российского Мариуполя.

— Слышав, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним громаднейшая злость. Именно из-за них не могу приехать на малую родину. Я всегда знал, что родился не в СССР, а на Украине, — говорит Бедняков.

Не отстаёт и его коллега, луганец Антон Птушкин, который заявил, что «целое поколение россиян будет с клеймом». Другой бывший ведущий — одессит Коля Серга — изображает службу в ВСУ, а сам в тылу. Хмельчанка Леся Никитюк вышла замуж за вэсэушника, который моложе её на девять лет.

Фото © Youtube / Антон Птушкин

Низкий поступок совершила продюсер «Орла и решки» киевлянка Марина Гранкина: после начала СВО она опубликовала в открытом доступе телефоны российских коллег и звёзд эстрады.

Все перечисленные, включая Беднякова, показательно перешли на мову, публично донатили карателям «Азова»*, проклинали русский мир, клянчили у Европы «леопардов». Никого из них в новом сезоне шоу не будет.

Марина Гранкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mgrankina

Босс «Орла и решки» Нателла Крапивина родилась в Ашхабаде в семье украинского миллионера туркменского происхождения Вагифа Алиева. Когда была ребёнком, её семья переехала в Киев. В 2010 году основала продакшен-студию TeenSpirit и проект «Орёл и решка», а также стала продюсером Светланы Лободы.

Нателла Крапивина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На момент начала СВО она давно жила в России и имела российское гражданство. Несмотря на это, она опубликовала заявление в поддержку ВСУ от лица проекта «Орёл и решка». Вскоре её лишили российского паспорта из-за формальных нарушений при его получении.

Крапивина никогда не сворачивала бизнес в России. Она до сих пор держит здесь ИП и является владельцем звукозаписывающей студий «ОМГ Мьюзи», работает на автоматизированной упрощённой системе налогообложения — это экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса в России, при котором фискалы сами рассчитывают налоги и взносы.

Провал 2024-го: как шоу опозорилось с Госдепом

В 2024 году уже была (неуспешная) попытка перезапуска шоу под брендом «Орёл и решка. Новая жизнь». Деньги выделило спонсируемое Госдепом США «Радио Свобода»**. Крапивина была мало связана с этим проектом. «Новая жизнь» сильно отличалась по формату, сквозила повесткой и имела явный антироссийский подтекст. Одной из шести ведущих стала Соня Шац, дочь иноагентов Михаила Шаца*** и Татьяны Лазаревой***. Несмотря на то что девушка оказалась на проекте единственной россиянкой, роль ей доверили самую важную. Она во время путешествий якобы случайно встречала проукраинских релокантов из России, которые, все как на подбор, хаяли родину.

*Запрещённая в России террористическая организация **Деятельность организации признана нежелательной в РФ ***Признан в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров