Продал Россию, мать и детей Голливуду: как предатель Павел Таланкин заработал на «Оскаре» Оглавление «Оскар» третий раз у русофобов Кто на самом деле Павел Таланкин Как Павел Таланкин предал Россию О чём на самом деле фильм-фейк Особняк в Лос-Анджелесе за чужой счёт Чем грозит Таланкину закон в России и США В 2026 году «Оскар» получил фильм, который в Карабаше тайно снял учитель местной школы Павел Таланкин. Он снимал учеников и коллег без разрешения, а потом продал эти кадры американским продюсерам. Где сейчас предатель Таланкин. 23 марта, 21:45 Предатель Павел Таланкин подставил детей и теперь рискует сесть в тюрьму в США. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP / Alastair Grant, © Gemini Nano Banana

«Оскар» третий раз у русофобов

Пропагандистские и лживые фильмы, льющие грязь на Россию, получают «Оскар» уже в третий раз за последние четыре года. В 2023 году это была канадская ода российским оппозиционерам, в 2024-м – украинский пасквиль «20 дней в Мариуполе», а на днях золотой статуэткой наградили датско-чешскую поделку «Господин Никто против Путина». Этот фильм преподносится зрителям как акт героизма «маленького человека» — школьного видеографа с Урала Павла Таланкина, который не побоялся бросить вызов «страшной тоталитарной родине». Но если отбросить антироссийскую пропаганду, мы увидим следующую картину: педагог исподтишка снимал на камеру учеников и коллег без их разрешения, чтобы потом продать эти кадры американским продюсерам. Получив свои 30 сребреников, он сбежал из страны, бросив здесь на произвол судьбы свою престарелую мать.

Павел Таланкин, получивший награду в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» за фильм «Мистер Никто против Путина». Фото © ТАСС / AP / John Locher

Кто на самом деле Павел Таланкин

35-летний Павел Таланкин — бывший сотрудник школы № 1 в челябинском городке Карабаш. Он отвечал за организацию внеклассных мероприятий, вёл кружок операторского мастерства и был штатным видеографом. В его должностные обязанности входила съёмка всех школьных активностей: от уроков до линеек.

Таланкин родился в Карабаше и получил высшее образование в Челябинском государственном институте культуры. Со студенческой скамьи начал работать с детьми: был вожатым в лагере и воспитателем в детдоме. Сразу после получения диплома устроился в школу, где уже работала библиотекарем его мать.

Местные СМИ называли Таланкина перспективным педагогом. В 2018 году ему доверили представлять город на региональном конкурсе лидеров детских и молодёжных общественных объединений. По итогам он стал там одним из лучших.

Знакомые по-разному относились к Павлу Таланкину. Одни считали его приятным весельчаком, другие — сомнительным типом. Ещё все отмечали, что около него никогда не было девушек.

Таланкин жил с 69-летней матерью в панельной трёшке. Про его отца ничего неизвестно. С середины десятых годов Таланкин увлёкся оппозиционными идеями и стал помогать деньгами разным структурам.

Как Павел Таланкин предал Россию

После начала СВО Павлу Таланкину поручили снимать внеурочные занятия «Разговоры о важном», призванные развивать патриотизм в детях. По легенде западных СМИ, это дико не понравилось «демократичному» и «миролюбивыму» педагогу. Он уже собирался увольняться, но натолкнулся на некий таинственный российский проект, который искал людей, чьи будни резко изменились после начала СВО. Таланкин якобы написал в этот проект, а в ответ с ним связался проживающий в Копенгагене американский режиссёр Давид Боренштейн. Точно можно утверждать лишь одно: беседа Боренштейна и Таланкина произошла примерно три года назад. С тех пор карабашский видеограф фактически был иноагентом под прикрытием, выполняющим приказы западного куратора.

Кроме того, он неоднократно встречался в гостиницах с какими-то мужчинами. Скорее всего, так его и завербовали.

Павел Таланкин и другие создатели фильма «Мистер Никто против Путина». Фото © ТАСС / EPA / CHRIS TORRES

О чём на самом деле фильм-фейк

Став предателем, Павел Таланкин начал провоцировать школьников на неформальные разговоры о спецоперации — это тоже всё фиксировалось, причём скрытыми камерами. Дети верили ему и не стеснялись говорить. Они не догадывались, что их хотят выставить милитаризированными зомби.

Из кадров, снятых Таланкиным, западные зрители могут сделать ложные выводы, что у российской ребятни якобы нет нормальных уроков математики, физики и литературы. Вместо этого наши «зомбированные» школьники бесконечно маршируют, метают гранаты, носят военную экипировку, ходят на лекции к вагнеровцам и даже посещают 45-минутки ненависти к Украине, Евросоюзу и США. Очевидно, дети для него были расходным материалам. Он даже не думал, что может сломать им жизнь. Впрочем, о чём речь, если Таланкин даже не пожалел свою мать. Он снял сцену, как театрально спорит с ней об СВО, провоцируя её на эмоции и нервы. Бедной женщине пришлось уволиться из школы, сейчас она очень боится, что ей могут отомстить за сына.

В материалах Таланкина всё пронизано ненавистью к России, своему городку, его жителям, детям и коллегам. Там есть развесистая клюква, вплоть до звуков балалайки в саундтреке и якобы повсеместного пьянства среди подростков. А в самом начале «фильма» утверждается, что ЮНЕСКО признала Карабаш «самым грязным городом на земле» из-за медеплавильного завода. Это наглый, на пустом месте фейк: ЮНЕСКО ничего такого не признавала и не могла.

Особняк в Лос-Анджелесе за чужой счёт

Летом 2024 года Таланкин сбежал из России. По данным Life.ru, в сентябре он уже находился в Копенгагене, где жил его куратор Давид Боренштейн. Видимо, в столице Дании и был завершён фильм.

В 2026 году Павел Таланкин наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе. По приезде его встретила местная звёздная риелтор Кейт Барановска. Она поселила «дорогого гостя» в районе Miracle Mile между Беверли-Хиллз и Голливудом. Аренда такого особняка, как у него, стоит от 10 тысяч долларов в месяц. Очевидно, сам он за жильё не платит.

На оскаровской церемонии Таланкин обнимался с Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе. После начал, как на конвейере, раздавать интервью.

Павел Таланкин и другие создатели фильма «Мистер Никто против Путина». Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Чем грозит Таланкину закон в России и США

За всей этой шумихой как-то потерялся тот факт, что педагог снимал и использовал детей без их разрешения. Меж тем это грозит Таланкину серьёзным сроком не только в России, но и в США.

Российский Совет по правам человека уже обратился в оргкомитет «Оскара» и ЮНЕСКО, напомнив этим организациям статьи из Конвенции о правах ребёнка. Согласно ей, детские интересы всегда должны быть на первом месте, также все дети мира имеют право на личную жизнь и защиту от вмешательства.

Вообще-то, в Америке за нарушение прав ребёнка можно попасть на огромный штраф или вовсе сесть в тюрьму.

Очевидно, что Павел Таланкин нарушил так называемый COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act — Закон о конфиденциальности детей в интернете). Это штраф примерно до 40–50 тысяч долларов за каждого отдельного ребёнка. Прецеденты были: ранее за это же нарушение на 5,7 млн долларов был оштрафован Тикток.

Также Таланкин может попасть под закон video voyeurism / invasion of privacy. Если будет доказано, что съёмки велись в том числе в местах, где есть «ожидание приватности», ему будет грозить до 5 лет тюрьмы.

Авторы Пётр Егоров