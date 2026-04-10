Арменка из «Реальных пацанов» снова метит в депутаты
Актёр Армен Бежанян решил пойти в депутаты пермского заксобрания
Обложка © VK / Армен Бежанян
Армен Бежанян, знакомый зрителям по сериалу «Реальные пацаны», рассматривает возможность участия в выборах в заксобрание Пермского края. Артист может выдвинуться по округу №23 — там много лет работает спикер парламента Валерий Сухих.
Бежанян планирует идти от одной из парламентских партий — это может быть «Справедливая Россия» или «Новые люди». Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.
Сам актёр уточнил, что окончательного решения он ещё не принял, пока размышляет. При этом Бежанян подчеркнул, что с уважением относится и к Валерию Сухих, и к Алексею Пушкову, который традиционно побеждает в этой региональной группе для получения мандата сенатора.
Напомним, в 2019 году Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы Пермского края. После этого он объявил о планах баллотироваться в мэры родного города — Осы.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.