Продюсер назвал российских звёзд, достойных депутатских кресел

Дмитрий Маликов подойдёт для работы в комитете по культуре благодаря профессиональному музыкальному образованию. Певица Согдиана, выступавшая с агитбригадами для военнослужащих, могла бы представлять интересы бойцов. Какие артисты могут занять места в Государственной думе, предположил продюсер Сергей Дворцов.

По мнению эксперта, перспективным кандидатом выглядит певец Shaman, у которого уже есть собственная партия «Мы» вместе с Екатериной Мизулиной, сказал эксперт в интервью «Абзацу». Среди женщин Дворцов выделил Катю Лель для продвижения интересов России за рубежом, Аниту Цой за патриотическую позицию и Жасмин как представителя Дагестана.

Ранее актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что иностранные псевдонимы у российских исполнителей — это варварство. По его словам, артистам следует называться своими собственными именами или придумывать себе никнеймы на русском.