Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 12:39

Прохор Шаляпин призвал россиян перетерпеть перебои со связью ради безопасности

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Россияне всё чаще жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета. Проблемы коснулись и знаменитостей, чьи рабочие процессы тоже завязаны на сети. Но блогер и певец Прохор Шаляпин призвал не нагнетать.

В беседе с «Абзацем» артист заявил, что не считает перебои большой бедой. По его мнению, безопасность граждан важнее доступа в интернет. Шоумен напомнил, что страна отражает атаки беспилотников, и службам нужно помогать предотвращать угрозы.

Шаляпин признался, что сам сталкивается с неудобствами: то шлагбаум не открыть, то сообщение не отправить. Но когда понимаешь, ради чего это делается, все трудности уходят на второй план. Финалист «Фабрики звёзд» уверен: ограничения вводят для защиты людей, чтобы «беспилотники не падали нам на голову».

Певец призвал сограждан не раскачивать ситуацию и не возмущаться. По его словам, нынешние неудобства — самое малое, что мы можем пережить ради общей безопасности.

Массовый сбой парализовал Telegram в России – получено 10 тысяч жалоб
Массовый сбой парализовал Telegram в России – получено 10 тысяч жалоб

А ранее Life.ru писал, что в России предложили устанавливать на улицах таксофоны с доступом в Интернет. В Госдуме отметили, что такое оборудование позволит гражданам сохранять доступ к цифровым сервисам даже в периоды сбоев сотовой сети.

Дарья Нарыкова
