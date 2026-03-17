Прохор Шаляпин призвал россиян перетерпеть перебои со связью ради безопасности

Россияне всё чаще жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета. Проблемы коснулись и знаменитостей, чьи рабочие процессы тоже завязаны на сети. Но блогер и певец Прохор Шаляпин призвал не нагнетать.

В беседе с «Абзацем» артист заявил, что не считает перебои большой бедой. По его мнению, безопасность граждан важнее доступа в интернет. Шоумен напомнил, что страна отражает атаки беспилотников, и службам нужно помогать предотвращать угрозы.

Шаляпин признался, что сам сталкивается с неудобствами: то шлагбаум не открыть, то сообщение не отправить. Но когда понимаешь, ради чего это делается, все трудности уходят на второй план. Финалист «Фабрики звёзд» уверен: ограничения вводят для защиты людей, чтобы «беспилотники не падали нам на голову».

Певец призвал сограждан не раскачивать ситуацию и не возмущаться. По его словам, нынешние неудобства — самое малое, что мы можем пережить ради общей безопасности.

