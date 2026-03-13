В России предложили устанавливать на улицах таксофоны с доступом в Интернет

В крупных городах страны могут возродить сеть таксофонов, но на этот раз — с возможностью выхода в Сеть. Инициативу озвучил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Такое оборудование позволит горожанам сохранять доступ к цифровым сервисам даже в периоды сбоев сотовой сети. Это, как подчёркивает депутат, поможет обеспечить требуемый уровень общественной безопасности.

Антропенко также напомнил, что для жителей приграничных территорий ограничения стали привычной реальностью. Однако для Москвы подобные меры ощущаются острее, так как именно здесь сосредоточено управление множеством административных процессов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что такие меры принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством и направлены прежде всего на защиту россиян.