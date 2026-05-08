Куда пойти на 9 Мая 2026 в Москве: полная афиша мероприятий, парад, салют и концерты Оглавление Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026: что важно знать Салют 9 мая 2026 в Москве: во сколько и где смотреть Праздничные мероприятия в парках Москвы 9 мая 2026 Программа на Поклонной горе и в Музее Победы Куда сходить на 9 Мая 2026 в Санкт-Петербурге Перекрытия дорог и работа транспорта в Москве 9 мая Часто задаваемые вопросы (FAQ) Полная программа мероприятий на 9 мая 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге. Парад на Красной площади в 10:00 (без военной техники, но с самолётами), праздничный салют в 22:00, концерты и мастер-классы в парках Москвы. Информация о перекрытии дорог и работе транспорта. 8 мая, 14:00 Куда пойти на 9 Мая 2026 в Москве: афиша мероприятий, парад, салют. Обложка © Сhat GPT

9 Мая — это праздник со слезами на глазах, как пел Лев Лещенко. В 2026 году столица готовит грандиозную программу к 81-й годовщине Великой Победы: парад на Красной площади, салют в десятках точек, концерты в каждом парке и бесплатные музейные марафоны. Правда, формат в этом году особенный — без колонны военной техники, зато с авиашоу и массовыми гуляньями по всему городу. Life.ru собрал полную афишу мероприятий, чтобы вы смогли спланировать этот день заранее и не потеряться в перекрытиях центра. А бонусом — программа для Санкт-Петербурга и ответы на главные вопросы о празднике!

Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026: что важно знать

Главное событие дня стартует ровно в 10:00 по московскому времени. 9 мая 2026 года военный парад пройдёт на Красной площади в сокращённом формате: по брусчатке промаршируют только пешие колонны военнослужащих из высших военных учебных заведений всех видов и родов войск. Никакой тяжёлой техники, танков и БМП в этом году не будет. Минобороны объясняет такое решение текущей оперативной обстановкой — силы нужны в другом месте.

Зато небо над столицей точно не останется пустым! Авиационная часть парада обещает быть зрелищной: в воздух поднимутся знаменитые пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», а финальным аккордом станет пролёт штурмовиков Су-25 с дымами в цветах российского триколора. Это тот самый момент, ради которого стоит поднять глаза к небу.

Попасть на саму Красную площадь обычному человеку практически нереально. Билеты в свободную продажу не поступают — все места на трибунах распределяются по специальным приглашениям для ветеранов, их родственников, военнослужащих и официальных гостей. Территория Московского Кремля 9 мая тоже будет закрыта для посетителей. Поэтому самый удобный вариант — смотреть трансляцию по телевизору на Первом канале.

Салют 9 мая 2026 в Москве: во сколько и где смотреть

Праздничный салют грянет ровно в 22:00 и продлится около 10 минут. Это традиционное время для фейерверков в День Победы, когда небо над Москвой озаряется тысячами залпов. Правда, есть важный нюанс: на момент подготовки материала официальная карта точек запуска ещё не была окончательно утверждена, так что финальный список площадок может уточняться буквально за несколько часов до старта.

По предварительным данным, лучшие места для наблюдения за салютом — это Поклонная гора, стадион в Лужниках, Москворецкая набережная и Измайловский парк. Эти точки проверены годами и дают отличный обзор. Если хотите увидеть максимально широкую панораму, выбирайте набережные Москвы-реки или любую смотровую площадку в центре города.

Некоторые москвичи предпочитают заказывать речные прогулки специально к салюту. С воды фейерверк смотрится особенно эффектно, да и толчеи меньше. Билеты на такие круизы раскупаются быстро, так что, если идея вам близка, бронируйте заранее. Но помните про перекрытия дорог и рассчитывайте время на дорогу с запасом, иначе рискуете добираться до нужной точки уже после первых залпов!

Праздничные мероприятия в парках Москвы 9 мая 2026

Москва превращается в один большой праздник: программа развернётся сразу в 28 городских парках! Концерты, мастер-классы, экскурсии, семейные активности и патриотические акции — скучать точно не придётся. Особенно богатую программу обещает ЦПКиО им. Горького, где события распределены по нескольким зонам внутри территории.

Из конкретных временных слотов уже известно следующее: праздничные концерты в Коломенском пройдут с 12:00 до 18:00, в усадьбе Воронцово музыка будет звучать с 13:00 до 22:00, а парк «Сокольники» откроет свою сцену в 15:00. Это удобные варианты для тех, кто живёт не в центре и не хочет пробиваться через толпу к главным площадкам.

Параллельно с 1 по 11 мая в столице проходит фестиваль «Московская весна» на 30 площадках — там можно найти бесплатные спектакли, кинопоказы и концерты на любой вкус. Плюс на сайте mos.ru собрана отдельная подборка событий более чем в 30 музеях и галереях. Получается, что 9 Мая 2026 года — это не один парад на Красной площади, а целая сеть распределённых по городу праздничных точек. Выбирайте ближайшую к дому и наслаждайтесь атмосферой!

Программа на Поклонной горе и в Музее Победы

Поклонная гора — это, пожалуй, самая насыщенная площадка Дня Победы в Москве. 9 мая вход в Музей Победы и его филиалы будет бесплатным, но с оговоркой: за экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание всё равно придётся заплатить отдельно. Филиал «Музей Г.О.Р.А.» в этот день тоже открыт бесплатно с 10:00 до 21:00.

День стартует ровно в 10:00 с прямой трансляции парада в залах «Рокоссовский» и «Василевский». Затем программа разворачивается по полной: в 11:30 — оркестровая программа в Зале Полководцев

в 13:00 — гала-концерт «Голоса детей — память поколений»

в 15:00 — литературно-музыкальная композиция

в 16:30 — финальный концерт «Голоса поколений» Параллельно с 10:30 до 16:00 в музее идёт киномарафон — отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть классику военного кино на большом экране.

Снаружи, у стен музея, тоже будет жарко. В 12:00 стартует концерт «От Победы к Победе!», в 14:00 выступит детский музыкальный театр с программой «Спасибо нашим дедам!», а в 15:30 откроется танцевальная площадка в атмосфере 1940-х годов — можно будет станцевать вальс под духовой оркестр, как это делали наши прабабушки и прадедушки.

В «Музее Г.О.Р.А.» с 10:00 на большом экране будет транслироваться парад, весь день работают интерактивы и «Стена памяти», в 13:30 пройдёт акция «Страна поёт "Катюшу"», а с 17:00 до 20:00 развернётся программа «Память сердца» с последующим кинопоказом. По насыщенности событий Поклонная гора — это однозначно топ-1 среди всех московских площадок 9 мая!

Куда сходить на 9 Мая 2026 в Санкт-Петербурге

Северная столица тоже не остаётся в стороне от празднования. В Санкт-Петербурге официально подтверждены парад на Дворцовой площади и традиционное шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. Программа стартует в 15:00 праздничным концертом на Дворцовой площади, а кульминацией станет артиллерийский салют в 22:00 у стен Петропавловской крепости — зрелище потрясающее!

Если Дворцовая площадь кажется вам слишком многолюдной, есть альтернативы. В 12:00 начнётся концерт в Румянцевском саду, в 14:00 — общедоступная праздничная программа в Петропавловской крепости. Ещё один спокойный семейный вариант — парк «Озеро Долгое», где обещают концерт, выставочную зону военной техники и макетов оружия, полевую кухню с настоящей солдатской кашей и фотозону для детей.

Перекрытия дорог и работа транспорта в Москве 9 мая

Главная головная боль 9 мая для автомобилистов — это перекрытия в центре Москвы. С 05:00 утра и до окончания всех мероприятий движение будет запрещено на огромном куске территории. В списке точно значатся Тверская, Моховая, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка, а также целый ряд центральных набережных, площадей, мостов и проездов. Парковка в этих зонах будет запрещена с 00:01 8 мая до 23:59 9 мая, а подземные переходы через Тверскую могут временно закрывать по мере необходимости.

Московский метрополитен будет работать, но в особом режиме. С 05:30 до окончания перекрытий часть центральных станций переведут в формат «только вход и пересадка» — это касается станций «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Возможны и ситуативные ограничения по мере усиления мер безопасности, так что лучше заложить дополнительное время на дорогу.

Дополнительно 9 мая будет закрыта для посетителей территория Кремля. Все уличные парковки в Москве в этот день работают бесплатно — приятный бонус, но парковки со шлагбаумом остаются платными. Кроме того, автобусы МЦ, МЦ1 и МЦ2 до миграционного центра в Сахарове 9 мая не ходят. Практический вывод простой: если ваш маршрут затрагивает центр, машину лучше оставить дома и поехать на метро. Нервы целее будут!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

9 мая 2026 года — выходной или рабочий день? Выходной. Правительство утвердило майские выходные с 9 по 11 мая, так что День Победы образует трёхдневный блок отдыха. Можно спокойно планировать поездки за город или просто отдыхать с семьёй. Во сколько начнётся парад Победы на Красной площади в 2026 году? Ориентир — 10:00 по московскому времени. Именно на это время анонсирована прямая трансляция на Первом канале, и все актуальные публикации о программе парада дают этот же старт. Будет ли в 2026 году военная техника на параде в Москве? Нет. В 2026 году механизированной колонны не будет, как и расчётов кадетских, суворовских и нахимовских училищ. Формат сокращён до пешей колонны военнослужащих и авиационной части. Во сколько салют 9 мая 2026 в Москве и сколько он длится? По текущим анонсам — в 22:00, около 10 минут. Но финальные точки запуска и схема просмотра могут уточняться ближе к вечеру 9 мая, так что следите за новостями!

Где можно бесплатно посмотреть концерт 9 мая 2026 в Москве? Самые надёжные бесплатные варианты — программа на Поклонной горе: Музей Победы и Музей Г.О.Р.А. с бесплатным входом и концертами в течение дня. Из парковых площадок уже заявлены концерты в Коломенском, Воронцове и Сокольниках. Будет ли «Бессмертный полк» 9 мая 2026 в Санкт-Петербурге? Да. В Петербурге официально подтверждено шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. Это одно из самых трогательных и масштабных событий дня в городе на Неве. Какие улицы перекроют в центре Москвы 9 мая 2026? В подтверждённом списке — Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка, а также часть центральных набережных, площадей, мостов и проездов. Полный перечень шире, поэтому маршрут нужно строить заранее. Будет ли работать метро 9 мая 2026 в Москве? Да, но с ограничениями. С 05:30 и до окончания перекрытий несколько центральных станций будут работать только на вход и пересадку, плюс возможны ситуативные изменения режима по мере необходимости.

9 мая 2026 года Москва и Санкт-Петербург действительно развернут плотную и разнообразную программу: от парада и телетрансляций до музейных марафонов, бесплатных концертов, районных парков и вечернего салюта. Главная ошибка — пытаться построить весь день вокруг Красной площади или Дворцовой площади без учёта ограничений доступа. Намного разумнее заранее выбрать одну центральную точку, одну резервную площадку и проверить транспортный режим утром 9 мая. За оперативными обновлениями лучше следить на mos.ru и официальных сайтах городов — там появляются все изменения в реальном времени!

