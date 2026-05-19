Что стало с дочерями Ивана Грозного и почему никто из царевен не пережил своего отца

Вопросом «что стало с дочерями Ивана Грозного?» задавались многие историки и любители. Вот только правильный ответ найти сложно. В массовой культуре царь известен убийством сына Ивана, но судьба его дочерей-царевен окутана ещё большей тайной. Во-первых, сколько их вообще было, а во-вторых, почему никто из них не дожил и до трёх лет? Life.ru решил разобраться в судьбах дочерей одного из самых устрашающих правителей за всю историю Руси.

Путаница в летописях: сколько дочерей было у Ивана Грозного на самом деле?

Сколько дочерей было у Ивана IV? Путаница в летописях и точное количество детей. Фото © ChatGPT

Если вы откроете разные источники, то увидите цифры от двух до четырёх дочерей. Историки сошлись на трёх, чьё существование подтверждено документально: Анна Ивановна (1549–1550). Мария Ивановна (1551–1552). Евдокия Ивановна (1556–1558).

Остальные упоминания — это либо ошибки переписчиков, либо путаница с другими царевнами, например с дочерями Фёдора Иоанновича, внука Грозного. Итак, как сложилась судьба трёх царевен и почему их жизни заканчивались трагично?

Судьбы официальных дочерей Ивана Грозного

Сколько дочерей у Ивана IV Грозного? Как сложились судьбы девушек и почему их жизни трагично оборвались? Фото © Wikipedia

Итак, мы разобрались в количестве дочерей Ивана IV. Что интересно, все три девочки из восьми детей родились в браке с Анастасией Романовой. Царица сумела родить пятерых детей до своего тридцатилетия, но в конечном итоге скончалась от болезни. Но как жили дочери Ивана Грозного? Давайте разбираться!

Царевна Анна Ивановна (1549–1550)

Первая дочь Ивана и Анастасии родилась 10 августа 1549 года. Девочку назвали Анной, однако радость от появления желанного ребёнка длилась недолго. Согласно летописям, маленькая царевна умерла спустя 10–11 месяцев, предположительно 20 июля 1550 года. Дело в том, что уже спустя несколько месяцев после рождения Анна тяжело заболела. Истинная причина смерти неизвестна, однако существует версия об отравлении боярами. Но многие историки считают её неправдоподобной, поскольку убивать младенца женского рода абсолютно бессмысленно, она даже не претендовала на трон. Скорее всего, это была трагическая случайность, типичная для XVI века.

Царевна Мария Ивановна (1551–1552)

Вторая дочь Ивана и Анастасии появилась на свет 17 марта 1551 года. Но и в этот раз счастье длилось недолго. Дело в том, что ещё во время беременности царица заболела, а сам Грозный на тот момент был в Казанском походе (взятие Казани 2 октября 1552 года). Девочка умерла внезапно. Карамзин писал: «Скончалась царевна Мария, к великой горести родителей». А Никоновская летопись указывает, что смерть наступила «в скорби и болезнях».

Если говорить о причинах смерти, то тут всё тоже неоднозначно: некоторые исследователи уверены, что виной всему наследственная предрасположенность к рахиту или «золотухе». Также есть версии об отравлении ртутными препаратами и инфекционном заболевании. Царевну захоронили в Вознесенском монастыре, который позже был разрушен большевиками.

Царевна Евдокия Ивановна (1556–1558)

Третья дочь и пятый ребёнок в царской семье родилась 26 февраля 1556 года, но также умерла во младенчестве. Однако многие историки сомневаются в существовании третьей дочери, поскольку нигде нет записи о её смерти в Разрядных книгах. Однако есть другие свидетельства, например, Карамзин упоминает её как третью и последнюю дочь Анастасии Романовой. А в синодике (поминальном списке) Ивана Грозного среди дочерей указана некая «Евдокия». Так или иначе, Евдокия, если и была, то прожила около двух лет и скончалась в июне 1558 года. Из вероятных причин смерти исследователи предпочитают называть детскую простуду или инфекционную болезнь.

Топ-3 популярных мифов о дочерях Грозного

Топ-3 мифов о дочерях Ивана Грозного, в которые ошибочно все верят. Что случилось с тремя официальными дочерями царя? Фото © GhatGPT

Для вашего удобства Life.ru собрал три основных мифа о дочерях Ивана Грозного в одну табличку выше. Кстати, путаница с количеством детей женского пола происходит в том числе из-за Феодосии Фёдоровны. Часто её ошибочно приписывают к официальным детям Ивана IV Грозного. Она, конечно, является его родственницей, но через одно поколение. Скорее, Феодосию можно назвать внучкой царя! Но почему же его дочери не доживали даже до трёх лет? Что это: проклятие, попытки бояр захватить трон или очень трагичное стечение обстоятельств?

Почему ни одна из дочерей Ивана Грозного не выжила?

Что на самом деле случилось с дочерями Ивана IV Грозного? Путаница в летописях, причины трагических смертей и теории заговора против царя. Фото © ChatGPT

Короткий ответ на этот вопрос звучит жёстко и просто: всему виной XVI век, а не таинственный заговор. Однако давайте разберёмся подробнее, ведь историки выделяют три основные причины, которые в совокупности и привели к трагедии. Первая и самая очевидная причина: медицина того времени практически отсутствовала в современном понимании. Никаких прививок от кори, оспы или коклюша, разумеется, не существовало. Если ребёнок заболевал, лечение сводилось к молитвам, отварам трав и в самых тяжёлых случаях к применению ртути. Важно понимать, что царские дети болели ровно так же, как и крестьянские. Титул не давал никому иммунитета.

Вторая причина может показаться неожиданной, но Кремль XVI века не был самым чистым местом. Воду брали прямо из Москвы-реки, в которую сливались нечистоты. Выгребные ямы находились прямо во дворах, по палатам бегали мыши и блохи. В таких условиях любые инфекции распространялись мгновенно, а остановить эпидемию было практически невозможно. Царевны, чей иммунитет был ослаблен с рождения, оказывались в зоне наивысшего риска.

Существует и третья версия. Слабая, конечно, но оттого не менее интригующая. Знаменитый историк Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» допускает мысль, что бояре, враги рода Романовых, к которому принадлежала царица Анастасия, могли намеренно травить детей Ивана Грозного. Однако, как честно признают сами историки, никаких прямых доказательств этой версии нет. Скорее всего, это попытка драматизировать и без того трагичную историю, добавив в неё политический контекст.