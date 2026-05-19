День пионерии 19 мая: 15 фото из СССР, которые заставят вас расплакаться от ностальгии
Оглавление
Красные галстуки, костры, «Зарница» и встречи с космонавтами — так выглядело пионерское детство миллионов. Life.ru собрал 15 архивных фотографий ко Дню пионерии 19 мая, которые вернут вас в счастливую советскую молодость!
День пионерии 19 мая: архивные фото из СССР, которые напомнят о детстве. Обложка © ChatGPT
19 мая в СССР отмечали День пионерии — праздник, который объединял миллионы советских школьников. Красные галстуки, торжественные линейки, пионерские лагеря у моря и в лесу, костры, игры в «Зарницу» и встречи с героями — всё это было неотъемлемой частью детства нескольких поколений. Мы подготовили подборку архивных фотографий ТАСС, которые помогут вспомнить, как это было.
1956 год, Крымская АССР — Сам Никита Сергеевич Хрущёв в гостях у артековцев
Как отмечали День пионерии в СССР: 15 ностальгических фотографий из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов
1958 год, СССР — Летняя спартакиада: волейбол на свежем воздухе в пионерском лагере
Пионеры СССР: фотографии из лагерей «Артек» и «Океан» ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС
1962 год, Москва — Космонавт Герман Титов встречается со школьниками: мечты о звёздах начинались здесь
День пионерии 19 мая 2026: история праздника и архивные фото из СССР. Фото © ТАСС / Владимир Лагранж
1965 год, Ленинград — Комаров и Титов в гостях у юных космонавтов Дворца пионеров
Советское пионерское детство: 15 фотографий ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Павел Федотов
1967 год, Архангельская область — Горнист в лагере «Орлёнок»: этот звук будил каждое утро
Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
1972 год, Челябинск — Финал военно-спортивной игры «Зарница»: кто не мечтал победить?
Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
1974 год, Ульяновск — Экскурсия в Ленинский мемориал: пионеры у бюста Ильича
День пионерии 19 мая: ностальгические фото советских школьников из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Юрий Белозёров
1979 год, Латвийская ССР — Вечерний костёр в лагере «Альбатрос»: песни под гитару и запах дыма
Красные галстуки и костры: архивные фото пионеров СССР ко Дню пионерии. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын
1979 год, Латвийская ССР — Ещё один вечер у костра: романтика пионерского лета
Как советские дети отмечали День пионерии: 15 редких архивных фотографий. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын
1986 год, Ялта — Лагерь «Артек»: самая заветная мечта каждого советского школьника
Как отмечали День пионерии в СССР: фотографии из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш
1986 год, Владивосток — Торжественная линейка открытия смены во Всесоюзном лагере «Океан»
Пионеры СССР: фотографии ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин
1986 год, Владивосток — Новый комплекс «Парус» в лагере «Океан»: здесь отдыхало 500 счастливчиков
День пионерии 19 мая 2026: история праздника и фото из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин
1986 год, Владивосток — Купание в бухте Емар: море, солнце и беззаботное лето
15 фото ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин
1986 год, Ялта — Костёр в дружине «Лесная» лагеря «Артек»: вечер, который не хотелось заканчивать
Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш
1989 год, Москва — Пионеры помогают разгружать новое оборудование для школы: труд был частью воспитания
Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Эти снимки — живая история целой эпохи. Пионерское движение оставило яркий след в памяти миллионов людей. Красные галстуки, дружба, коллективные дела, летние приключения в «Артеке» и «Орлёнке» — всё это формировало характер и мировоззрение нескольких поколений советских детей. День пионерии 19 мая напоминает о времени, когда детство было наполнено особым смыслом и романтикой. А если вам интересна тема советских праздников, посмотрите фотографии с шести главных торжеств СССР, которые объединяли миллионы граждан страны.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!