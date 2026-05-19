День пионерии 19 мая: 15 фото из СССР, которые заставят вас расплакаться от ностальгии

1956 год, Крымская АССР — Сам Никита Сергеевич Хрущёв в гостях у артековцев

1958 год, СССР — Летняя спартакиада: волейбол на свежем воздухе в пионерском лагере

1962 год, Москва — Космонавт Герман Титов встречается со школьниками: мечты о звёздах начинались здесь

1965 год, Ленинград — Комаров и Титов в гостях у юных космонавтов Дворца пионеров

1967 год, Архангельская область — Горнист в лагере «Орлёнок»: этот звук будил каждое утро

1972 год, Челябинск — Финал военно-спортивной игры «Зарница»: кто не мечтал победить?

1974 год, Ульяновск — Экскурсия в Ленинский мемориал: пионеры у бюста Ильича

1979 год, Латвийская ССР — Вечерний костёр в лагере «Альбатрос»: песни под гитару и запах дыма

1979 год, Латвийская ССР — Ещё один вечер у костра: романтика пионерского лета

1986 год, Ялта — Лагерь «Артек»: самая заветная мечта каждого советского школьника

1986 год, Владивосток — Торжественная линейка открытия смены во Всесоюзном лагере «Океан»

1986 год, Владивосток — Новый комплекс «Парус» в лагере «Океан»: здесь отдыхало 500 счастливчиков

1986 год, Владивосток — Купание в бухте Емар: море, солнце и беззаботное лето

1986 год, Ялта — Костёр в дружине «Лесная» лагеря «Артек»: вечер, который не хотелось заканчивать

1989 год, Москва — Пионеры помогают разгружать новое оборудование для школы: труд был частью воспитания