Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 12:00

День пионерии 19 мая: 15 фото из СССР, которые заставят вас расплакаться от ностальгии

Оглавление
1956 год, Крымская АССР — Сам Никита Сергеевич Хрущёв в гостях у артековцев
1958 год, СССР — Летняя спартакиада: волейбол на свежем воздухе в пионерском лагере
1962 год, Москва — Космонавт Герман Титов встречается со школьниками: мечты о звёздах начинались здесь
1965 год, Ленинград — Комаров и Титов в гостях у юных космонавтов Дворца пионеров
1967 год, Архангельская область — Горнист в лагере «Орлёнок»: этот звук будил каждое утро
1972 год, Челябинск — Финал военно-спортивной игры «Зарница»: кто не мечтал победить?
1974 год, Ульяновск — Экскурсия в Ленинский мемориал: пионеры у бюста Ильича
1979 год, Латвийская ССР — Вечерний костёр в лагере «Альбатрос»: песни под гитару и запах дыма
1979 год, Латвийская ССР — Ещё один вечер у костра: романтика пионерского лета
1986 год, Ялта — Лагерь «Артек»: самая заветная мечта каждого советского школьника
1986 год, Владивосток — Торжественная линейка открытия смены во Всесоюзном лагере «Океан»
1986 год, Владивосток — Новый комплекс «Парус» в лагере «Океан»: здесь отдыхало 500 счастливчиков
1986 год, Владивосток — Купание в бухте Емар: море, солнце и беззаботное лето
1986 год, Ялта — Костёр в дружине «Лесная» лагеря «Артек»: вечер, который не хотелось заканчивать
1989 год, Москва — Пионеры помогают разгружать новое оборудование для школы: труд был частью воспитания

Красные галстуки, костры, «Зарница» и встречи с космонавтами — так выглядело пионерское детство миллионов. Life.ru собрал 15 архивных фотографий ко Дню пионерии 19 мая, которые вернут вас в счастливую советскую молодость!

День пионерии 19 мая: архивные фото из СССР, которые напомнят о детстве. Обложка © ChatGPT

День пионерии 19 мая: архивные фото из СССР, которые напомнят о детстве. Обложка © ChatGPT

19 мая в СССР отмечали День пионерии — праздник, который объединял миллионы советских школьников. Красные галстуки, торжественные линейки, пионерские лагеря у моря и в лесу, костры, игры в «Зарницу» и встречи с героями — всё это было неотъемлемой частью детства нескольких поколений. Мы подготовили подборку архивных фотографий ТАСС, которые помогут вспомнить, как это было.

1956 год, Крымская АССР — Сам Никита Сергеевич Хрущёв в гостях у артековцев

Как отмечали День пионерии в СССР: 15 ностальгических фотографий из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Как отмечали День пионерии в СССР: 15 ностальгических фотографий из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

1958 год, СССР — Летняя спартакиада: волейбол на свежем воздухе в пионерском лагере

Пионеры СССР: фотографии из лагерей «Артек» и «Океан» ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС

Пионеры СССР: фотографии из лагерей «Артек» и «Океан» ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС

1962 год, Москва — Космонавт Герман Титов встречается со школьниками: мечты о звёздах начинались здесь

День пионерии 19 мая 2026: история праздника и архивные фото из СССР. Фото © ТАСС / Владимир Лагранж

День пионерии 19 мая 2026: история праздника и архивные фото из СССР. Фото © ТАСС / Владимир Лагранж

1965 год, Ленинград — Комаров и Титов в гостях у юных космонавтов Дворца пионеров

Советское пионерское детство: 15 фотографий ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Павел Федотов

Советское пионерское детство: 15 фотографий ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Павел Федотов

1967 год, Архангельская область — Горнист в лагере «Орлёнок»: этот звук будил каждое утро

Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

1972 год, Челябинск — Финал военно-спортивной игры «Зарница»: кто не мечтал победить?

Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

1974 год, Ульяновск — Экскурсия в Ленинский мемориал: пионеры у бюста Ильича

День пионерии 19 мая: ностальгические фото советских школьников из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Юрий Белозёров

День пионерии 19 мая: ностальгические фото советских школьников из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Юрий Белозёров

1979 год, Латвийская ССР — Вечерний костёр в лагере «Альбатрос»: песни под гитару и запах дыма

Красные галстуки и костры: архивные фото пионеров СССР ко Дню пионерии. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Красные галстуки и костры: архивные фото пионеров СССР ко Дню пионерии. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

1979 год, Латвийская ССР — Ещё один вечер у костра: романтика пионерского лета

Как советские дети отмечали День пионерии: 15 редких архивных фотографий. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Как советские дети отмечали День пионерии: 15 редких архивных фотографий. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

1986 год, Ялта — Лагерь «Артек»: самая заветная мечта каждого советского школьника

Как отмечали День пионерии в СССР: фотографии из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш

Как отмечали День пионерии в СССР: фотографии из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш

1986 год, Владивосток — Торжественная линейка открытия смены во Всесоюзном лагере «Океан»

Пионеры СССР: фотографии ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

Пионеры СССР: фотографии ко Дню пионерии 19 мая. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

1986 год, Владивосток — Новый комплекс «Парус» в лагере «Океан»: здесь отдыхало 500 счастливчиков

День пионерии 19 мая 2026: история праздника и фото из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

День пионерии 19 мая 2026: история праздника и фото из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

1986 год, Владивосток — Купание в бухте Емар: море, солнце и беззаботное лето

15 фото ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

15 фото ко Дню пионерии, которые вернут в прошлое. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

1986 год, Ялта — Костёр в дружине «Лесная» лагеря «Артек»: вечер, который не хотелось заканчивать

Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш

Архивные фото ко Дню пионерии: как это было в СССР на самом деле. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Каваш

1989 год, Москва — Пионеры помогают разгружать новое оборудование для школы: труд был частью воспитания

Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Пионерские лагеря СССР: уникальные снимки из «Артека», «Океана» и «Орлёнка». Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Эти снимки — живая история целой эпохи. Пионерское движение оставило яркий след в памяти миллионов людей. Красные галстуки, дружба, коллективные дела, летние приключения в «Артеке» и «Орлёнке» — всё это формировало характер и мировоззрение нескольких поколений советских детей. День пионерии 19 мая напоминает о времени, когда детство было наполнено особым смыслом и романтикой. А если вам интересна тема советских праздников, посмотрите фотографии с шести главных торжеств СССР, которые объединяли миллионы граждан страны.

Почему наши бабушки гуляли в лесу без страха: как СССР победил клещей и почему от этого отказались
Почему наши бабушки гуляли в лесу без страха: как СССР победил клещей и почему от этого отказались

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

BannerImage
Сергей Трофимов
  • Статьи
  • ссср
  • Праздники
  • Ностальгия
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar