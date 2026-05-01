Не только Первомай: Фото с 6 советских праздников, которые объединяли миллионы граждан СССР

Сегодня, 1 мая, многие вспоминают советские времена, когда этот день был одним из главных праздников в году. Красные дни календаря в Советском Союзе были не просто выходными. Это были события, к которым готовились заранее, о которых говорили на работе и дома, которые объединяли миллионы людей от Калининграда до Владивостока. Дефицитные продукты в магазинах, демонстрации с флагами и шарами, обязательные поздравления в коллективах — всё это создавало особую атмосферу. Life.ru вспоминает, как советские граждане праздновали главные торжества года и что делало эти дни действительно особенными.

23 февраля — мужской день, когда женщины старались достать дефицитные носки

Электробритва «по блату» и дефицитные носки — лучшие подарки советским мужчинам на 23 Февраля. Салют над Кремлём в честь празднования Дня Советской Армии и Военно-морского флота. Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин, Пахомова Людмила

В 1918 году Красная армия разбила войска кайзеровской Германии, и эта победа стала поводом для ежегодного праздника. До 1949 года его называли Днём Красной армии, потом переименовали в День Советской армии. Большинство мужчин служили в армии — это считалось делом чести, поэтому праздник отмечали широко и повсеместно.

День Советской армии отмечали широко: женщины старались достать качественные подарки для коллег. Матросы и офицеры в парадном строю во время празднования Дня Советской Армии и Военно-Морского флота. Фото © Фотохроника ТАСС

Постепенно 23 февраля превратился в общий мужской день. Женщины поздравляли коллег на работе, а дома ждали подарков мужья, братья, отцы и деды. В коллективах ходила шутка: хочешь получить хороший презент на 8 Марта — постарайся порадовать своего мужчину в феврале. Выбор был скромный, но женщины изобретали: электробритва «по блату», одеколон, качественные носки.

Прибалтийские носки сметали с прилавков — их считали лучшим презентом на мужской праздник.Фото © Nano Banana AI

Да-да, именно носки! Не странные растягивающиеся модели отечественного производства, а прибалтийская продукция. Она считалась советской, но отличалась качеством и мгновенно сметалась с прилавков. Достать такие было настоящей удачей, почти подвигом. Зато мужчина понимал: о нём позаботились.

8 марта — день Клары Цеткин, когда мимоза стала символом весны

Мимоза стала главным символом Международного женского дня в Советском Союзе. Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год Фото © Wikipedia

Февраль заканчивался, наступал март, и советские женщины с нетерпением ждали Международный женский день. В народе его с любовью называли днём Клары Цеткин и Розы Люксембург — революционерок, которые боролись за права трудящихся женщин. Мужчины поздравляли любимых, матерей и бабушек, сестёр и подруг.

Веточки мимозы с жёлтыми шариками дарили всем: от любимых женщин до школьных учительниц. Президиум собрания представителей партийных и общественных организаций столицы, посвященного Международному женскому дню, в Государственном академическом Большом театре СССР. Фото © ТАСС

Символом праздника стала мимоза — нежные веточки с жёлтыми пушистыми шариками. Их дарили буквально все: мужчины — женщинам, школьники — учительницам, коллеги — коллегам. Мимоза пахла весной, счастьем и переменами. В магазинах появлялись дефицитные товары, в столовых готовили что-то особенное.

Щедрость на 23 Февраля гарантировала хороший подарок на 8 Марта — негласное правило работало безотказно. Фото © ТАСС / Советхан Магзумов

А на работе женщины с улыбкой сравнивали подарки и вспоминали, кто что подарил мужчинам в феврале. Связь была прямая: чем щедрее ты в День Советской армии, тем интереснее презент получишь на 8 Марта. Эта негласная традиция работала безотказно и добавляла азарта обоим праздникам.

9 мая — День Победы с продуктовыми наборами для ветеранов и парадом на Красной площади

Ветераны войны получали продуктовые наборы с дефицитными товарами: сервелатом, сгущёнкой и гречкой. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Лев Лещенко пел знаменитую песню по радио и телевидению, ветераны надевали пиджаки с медалями, а на Красной площади проходил парад под тревожную мелодию «Вставай, страна огромная». Люди собирались у телевизоров, выискивали в толпе знакомых, плакали и смеялись одновременно. Это был действительно всенародный праздник — победа над фашизмом объединяла всех.

Парад на Красной площади смотрела вся страна — люди выискивали в толпе знакомых. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Ветераны получали продуктовые наборы, в которых были дефицитные продукты: зелёный горошек, гречка, сервелат, сгущёнка. Правда, на каждую «вкусняшку» приходилось что-то не особо желанное — макароны плохого качества, морская капуста в банках, сухари. Зато в так называемых столах заказов при магазинах можно было подать заявку заранее, предъявив удостоверение участника войны.

День Победы объединял всех: ветераны надевали пиджаки с медалями, а школьники слушали их рассказы.Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Юрий Лизунов

Ветеранов приглашали в школы на открытые уроки, они рассказывали детям о войне, показывали награды. Тогда фронтовики были ещё относительно молоды, их было много, и праздник отмечался широко, с душой. Это приносило людям радость и гордость за страну, за победу, за тех, кто не вернулся с фронта.

1 мая — Первомай с демонстрациями, шарами и весенним настроением

Первомайская демонстрация была праздником весны: люди несли шары, флаги и транспаранты «Мир! Труд! Май!» Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

День международной солидарности трудящихся отмечали с размахом. Демонстрируя единство с трудовым народом всего мира, люди выходили на улицы и шествовали мимо трибун, где располагалось обкомовское и райкомовское руководство. Воздушные шары, плакаты, флаги, искусственные цветы, смех, музыка — атмосфера была праздничная и расслабленная.

После демонстрации советские граждане отправлялись на природу жарить шашлыки и отдыхать. Фото © ТАСС

Несмотря на политическую подоплёку, Первомай очень нравился советским людям. Это была возможность собраться коллективом, прогуляться по центральным улицам, попеть песни — патриотические и не очень. Весна, единение, ощущение общего дела — всё это создавало особое настроение. Школьники несли транспаранты «Мир! Труд! Май!», взрослые обсуждали планы на выходные.

Первомай любили за атмосферу единения, весеннее настроение и два выходных дня подряд. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцо

После демонстрации многие отправлялись на природу, устраивали пикники, жарили шашлыки. Первомай был символом весны, пробуждения, новых надежд. Люди радовались теплу, солнцу, возможности отдохнуть после долгой зимы. Праздник длился два дня — первого и второго мая, и это было настоящее счастье для работающего населения.

7 ноября — День Октябрьской революции, когда в магазинах появлялся дефицит

На ноябрьскую демонстрацию люди шли неохотно: холод, дождь и обязательный приказ от руководства. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Великую Октябрьскую социалистическую революцию отмечали с размахом, хотя и с меньшим энтузиазмом, чем Первомай. Многих удивляло: почему революция — октябрьская, а праздник — седьмого ноября? Учителя объясняли школьникам про расхождение старого и нового стиля, но это мало кого волновало. Главное, что выходных было два дня подряд.

В гастрономах к 7 ноября появлялись дефицитные продукты — главная радость праздника. Фото © ТАСС / Садчиков Виктор

В отличие от майской демонстрации, на ноябрьскую люди шли не слишком охотно. Дело было в погоде. В ноябре во многих регионах уже холодало, шли дожди, хотелось сидеть дома, а не маршировать по улицам. Да и от самого названия праздника не веяло безмятежностью и счастьем. Зато в гастрономах появлялись дефицитные продукты, о которых в обычные дни можно было только мечтать.

Нарушителей, не пришедших на демонстрацию, ждало общественное порицание и лишение премии. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

В трудовых коллективах вывешивался приказ об обязательном посещении демонстрации. Нарушителей ждало общественное порицание, а иногда даже лишение премии. Поэтому люди шли, мёрзли под дождём, махали флагами и мечтали поскорее вернуться домой. Праздновали седьмого и восьмого ноября, а девятого все дружно выходили на работу.

31 декабря — Новый год с «Иронией судьбы», ёлками и мандаринами в подарках

«Ирония судьбы» по телевизору стала символом Нового года — без этого фильма праздник был немыслим. Фото © ТАСС / Коньков Александр

Абсолютный фаворит среди праздников — Новый год. Его любили все и всегда: взрослые и дети, рабочие и интеллигенция, горожане и сельские жители. 31 декабря было напряжённым днём: люди докупали продукты из тех, что можно было найти в магазинах, паковали подарки, созванивались с друзьями, решали организационные вопросы. Работали все до последнего, приходили домой всего на час раньше обычного.

В новогодних подарках для школьников обязательно были мандарины и вафли в разноцветных коробочках. Фото © ТАСС / Павский Александр

Практически в каждой семье устанавливалась ёлка, которую тщательно наряжали, развешивали фонарики, гирлянды, флажки и снежинки из бумаги. Без «Иронии судьбы» Новый год был немыслим — фильм Эльдара Рязанова показывали каждый год, и это был своеобразный символ праздника. Люди садились к телевизорам, смотрели знакомые сцены, напевали песни вместе с героями.

31 декабря все работали до последнего, а 2 января уже выходили на работу — каникул не было.Фото © ТАСС / Павский Александр

У школьников начинались каникулы — самые длинные, зимние, почти две недели. Многие получали билеты на ёлки, театрализованные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. В разноцветных коробочках обязательно были мандарины и вафли. Дедов Морозов заказывали на предприятия, вызывали на дом, они участвовали в спектаклях. Это была горячая пора для артистов. А вот у взрослого населения каникул не было — второго января все шли на работу.

Советские праздники были особенными. Они объединяли людей, давали возможность отдохнуть, почувствовать себя частью большой страны. Дефицит, обязательные демонстрации, идеологическая подоплёка — всё это не мешало людям искренне радоваться красным дням календаря. Праздники готовили заранее, их ждали, о них говорили. И пусть выбор подарков был скромным, а продуктовые наборы включали неликвид — главное было в другом: в ощущении единства, в возможности собраться с близкими, в предвкушении чего-то особенного.