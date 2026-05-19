19 мая, 11:42

Академик РАН назвал три главные причины распада СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Stock Guy

Академик РАН Роберт Нигматулин в интервью RTVI назвал три главные причины распада Советского Союза. Первая — экономический фактор. Вторая — советские люди стали завидовать уровню жизни в Европе.

«Мы, победители в войне, стали завидовать Германии, которую мы победили», — пояснил учёный.

Третья — людям надоела жёсткость режима, цензура и то, что вожди постарели, а ничего не менялось.

«Я считаю, что вот эти три главных обстоятельства и погубили [СССР]», — резюмировал Нигматулин.

Володин заявил, что СССР развалился из-за Нобелевской премии
А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа. Документ также предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида. Какие именно санкции грозят нарушителям, в тексте закона будет уточнено дополнительно.

Дарья Нарыкова
