Советский Союз на самом деле развалился ещё в 1990 году, а не в декабре 1991-го, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что именно тогда, когда Михаил Горбачёв получил Нобелевскую премию мира, страна начала свой путь к распаду. По мнению Володина, если бы Горбачёва тогда сняли с поста, СССР можно было бы спасти.

Володин рассказал, когда на самом деле развалился СССР.

«Его надо было в этот день исключить из партии, снять с генерального секретаря. Тогда, возможно, страна бы осталась», — сказал Володин, выступая в Госдуме.

Он подчеркнул, что на Западе «коврижки» не даются даром — награды там получали только предатели.

Напомним, Нобелевская премия мира-2025 была присуждена оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Мачадо — она выступает против режима действующего президента Николаса Мадуро и баллотировалась на пост главы страны в 2012 году. Вскоре её победу прокомментировал метивший на получение премии президент США Дональд Трамп, заявив, что лауреат позвонила ему и сообщила, что приняла награду в его честь.