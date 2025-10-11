Нобелевский комитет систематически присуждает премию мира политическим деятелям, выступающим против собственных государств или способствующим развязыванию военных конфликтов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя награждение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

«С Нобелевским комитетом всё предельно ясно. Они обычно выбирают лауреатами премии мира либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства. В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает Трампа к военному вмешательству на своей родине», — написал сенатор в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на возможную связь решения Нобелевского комитета с интересами Норвегии, напомнив о высылке норвежских компаний из Венесуэлы в 2007 году. Джабаров предположил, что западные страны стремятся вернуть контроль над природными ресурсами страны через смену политического руководства.

Ранее в беседе с Life.ru Владимир Джабаров высказался, что Дональд Трамп больше заслужил победу. Поскольку он добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки урегулирования между Россией и Украиной.