Что лучше всего перенести в грунт уже сейчас, а что придержать — важные советы Октябрины Ганичкиной

Высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт пока рано. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина в беседе с Life.ru назвала сроки, когда лучше переносить рассаду на грядки, а также рассказала, какие культуры уже можно спокойно сеять.

В открытый грунт пока ещё не высаживайте теплолюбивые культуры: ни огурцы, ни помидоры, ни тыквы, ни кабачки. Всё-таки подождите хотя бы до первого июня. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

При этом агроном отметила, что уже сейчас можно активно заниматься посевом овощей и зелени. По её словам, в мае уже стоит сеять морковь, свёклу, горох, бобы, зелёные культуры, салаты, сельдерей, а также кабачки и патиссоны семенами.

Если огородники живут на даче постоянно, они могут попробовать раньше высадить часть рассады — например, томаты или кабачки. Однако в таком случае важно внимательно следить за погодой.

«Если будет понижение температуры, на грядку нужно поставить дуги и накрыть укрывным материалом или плёнкой», — объяснила специалист.

Ганичкина напомнила, что теплолюбивые культуры — перцы, баклажаны, арбузы и дыни — очень чувствительны к похолоданию. Даже при температуре около +10 градусов такие растения могут остановиться в росте, поэтому без укрытия их лучше не оставлять.

Тем, у кого рассада пока остаётся дома, агроном рекомендовала сократить полив, чтобы растения не вытягивались, а также обеспечить хорошее проветривание и по возможности снизить температуру в помещении.

«Морковь уже обязательно посеять надо, потому что морковь, посеянная сейчас, будет одной из лучших для раннего урожая», — добавила Ганичкина.

