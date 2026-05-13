Дачники, не проморгайте сроки! Эти овощи сажают только в мае, а потом будет поздно

Морковь, укроп, горох — май требует немедленных посадок! Life.ru разбирается, какие овощи нужно срочно высадить в открытый грунт, чтобы к лету собирать урожай с собственных грядок. 13 мая, 15:00 Что сажать в мае в открытый грунт: полный список овощей для дачи.

Май — месяц, когда дачники носятся по участкам с рассадой и пакетиками семян, пытаясь успеть всё высадить до жары. Заморозки отступили, земля прогрелась, и теперь самое время превратить грядки в зелёный конвейер витаминов. Но что именно сеять и когда не прогадать? Life.ru разбирается, какие овощи требуют немедленной посадки в открытый грунт, чтобы к лету вы уже хрустели свежей морковкой и поливали укроп.

Морковь, свёкла и редис: корнеплоды, которые любят май

Посадки в мае: какие овощи высаживают в открытый грунт в начале месяца. Фото © Freepik

Начало мая — звёздный час для всех корнеплодов. Морковь, свёкла, редис и пастернак обожают прохладную почву и дают дружные всходы уже при температуре грунта от восьми градусов. Пока земля ещё влажная после весенних дождей, семена прорастают быстрее. Если затянуть с посевом до жаркого июня, морковь станет жёсткой и волокнистой, а редис вообще уйдёт в стрелку.

Главный секрет успеха: сеять мелкие семена в бороздки глубиной полтора сантиметра, присыпать рыхлой землёй и не забывать поливать каждый день до появления всходов. Свёклу можно замочить на сутки перед посадкой — так оболочка размягчится и ростки пробьются быстрее. А редис вообще созревает за три недели, так что к концу месяца уже можно будет похрустеть!

Укроп, петрушка и вся зелёная компания

Майские посадки овощей: что и когда сеять на грядках. Фото © Freepik

Если вам нужна свежая зелень к шашлыкам уже через пару недель, май — ваш последний шанс. Укроп, петрушка, салат, кинза и щавель отлично растут при температуре воздуха от двенадцати градусов. Эти культуры холодостойкие: лёгкие заморозки до минус двух их не убьют, хотя лучше, конечно, не рисковать. Сеять зелень можно каждые две недели весь май, чтобы постоянно иметь под рукой свежий урожай.

Яровой чеснок тоже сажают именно сейчас. В отличие от озимого, который уходит под снег осенью, яровой высаживают весной зубчиками на глубину три сантиметра. Он не даст огромных головок, зато отлично хранится до следующей весны и идеально подходит для консервации. Главное — выбрать солнечное место и не переувлажнять почву, иначе чеснок сгниёт прямо в земле.

Горох и фасоль: бобовые не терпят спешки

Огород в мае: гид по посадке корнеплодов, зелени и бобовых. Фото © Freepik

С горохом и фасолью нужно угадать момент. Горох можно сеять пораньше, как только минует угроза ночных морозов ниже нуля — он спокойно переживёт кратковременное похолодание до минус двух. А вот фасоль капризнее: высаживать её стоит во второй половине мая, когда почва прогреется минимум до двенадцати градусов. Если посадить в холодную землю, семена просто сгниют и не взойдут.

Обе культуры не любят пересадку, поэтому их сеют сразу на постоянное место. Горох сажают на глубину четыре сантиметра с расстоянием между семенами десять сантиметров, фасоль — чуть глубже, на пять сантиметров. И не забудьте про опоры: горох цепляется усиками за всё подряд, а кустовая фасоль хоть и компактная, но тоже любит поддержку.

Капуста: ранняя под плёнку, поздняя подождёт

Что посадить в мае на даче: овощи для открытого грунта. Фото © Freepik

Раннюю белокочанную и цветную капусту в начале мая высаживают рассадой под плёночное укрытие. Эта культура выдерживает температуру днём от десяти градусов, но ночные похолодания до пяти ей уже некомфортны. Плёнка создаёт микроклимат и защищает нежные листья от резких перепадов температуры. Через пару недель, когда установится стабильное тепло, укрытие можно снять.

Позднюю капусту для хранения лучше высаживать ближе к концу месяца прямо в открытый грунт — она успеет нарастить крепкие кочаны к осени. Главное правило: сажать на расстоянии сорок сантиметров друг от друга, чтобы растения не конкурировали за свет и питание. И обязательно полить лунку перед посадкой литром воды — капуста обожает влагу!

Лук-севок: май или никогда

Май в огороде: какие культуры высаживают в открытый грунт. Фото © Freepik

Лук-севок на репку сажают именно в мае, когда почва прогреется до десяти градусов. Если посадить раньше, в холодную землю, луковички пойдут в стрелку вместо того, чтобы наращивать головку. А если затянуть до июня, урожай получится мелким. Севок высаживают на глубину два сантиметра, хвостиком вверх, с расстоянием десять сантиметров между луковицами.

Лук на перо можно сеять семенами или высадить мелкие луковицы — те, что меньше сантиметра в диаметре. Такой лук быстро даст зелень, а осенью можно будет собрать и небольшие головки. Только помните: лук терпеть не может кислые почвы, так что если у вас на участке pH ниже шести, добавьте с осени доломитовую муку или золу.

Май — это марафон с граблями и лейкой, но результат того стоит. К середине лета ваши грядки превратятся в настоящий огород мечты: хрустящая морковка, сочная зелень, молодой горошек прямо со стебля. Главное — не затягивать с посадками и следить за прогнозом погоды. А если вы новичок в огородных делах, не бойтесь экспериментировать: даже опытные дачники каждый год открывают для себя что-то новое. Кстати, если вас интересует всё о картофеле, узнайте, какие сорта признаны лучшими в 2026 году, — там есть неожиданные фавориты, которые переплюнули старые проверенные варианты!

Авторы Сергей Трофимов