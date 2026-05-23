«Ополоснуть под краном недостаточно»: Россиян предупредили об опасности немытых овощей и фруктов

Немытые овощи и фрукты, даже с собственной грядки, могут быть опасны для здоровья. По данным пресс-службы «Роскачества», быстрое ополаскивание не удаляет возбудителей дизентерии, сальмонеллу и ротавирус. Эксперты рассказали Life.ru о правильных методах мытья различных продуктов и о том, что глянцевая кожура не гарантирует их безопасность.

«Употребление немытых овощей и фруктов, в том числе с собственной грядки, может быть опасно для здоровья. На поверхности продуктов могут находиться возбудители дизентерии, сальмонеллы или ротавирусы, а также остатки удобрений. Быстро ополоснуть продукт под краном недостаточно, поскольку на неровной поверхности огурцов, помидоров или в ворсинках персиков могут оставаться частицы грунта и бактерии», — объяснили в пресс-службе «Роскачества».

Особую группу риска по заражению этими инфекциями составляют дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Симптомы обычно развиваются стремительно, в течение нескольких часов или дней и требуют врачебной помощи, а при тяжёлом течении — помещения в стационар. Не стоит забывать о гигиене даже при употреблении фруктов, которые мы обычно очищаем или нарезаем, например бананов, апельсинов и арбузов. Их необходимо тщательно мыть перед едой. В противном случае грязь и микроорганизмы с поверхности кожуры могут попасть на мякоть через руки или нож. Кроме того, привлекательный внешний вид кожуры, её глянцевость не исключают наличия остатков удобрений или опасных бактерий.

Специалисты рекомендуют мыть овощи и фрукты непосредственно перед употреблением. Для продуктов с плотной кожурой (картофель, морковь, огурцы, цитрусовые) лучше использовать мягкую щётку и проточную воду. Ягоды и зелень рекомендуется замачивать в миске с холодной водой на 5–10 минут, после чего ополаскивать.

«Применение мыла или специальных моющих средств обычно не требуется при условии использования чистой проточной воды», — резюмировали в ведомстве.

