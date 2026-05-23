Хорошие овощи против «плохих» парней из капсул: Почему стратегия «ем, что хочу, а запью БАДами» убивает здоровье

Идея есть что хочется, а полезные питательные вещества «добирать» с помощью биодобавок кажется логичной. Можно отказаться от нелюбимой брокколи и моркови, а витамины получать из баночек. Но организм не обмануть. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, что увлечение БАДами может сильно навредить здоровью.

Полноценное и сбалансированное питание — это непреложный закон здорового образа жизни. А стратегия «ем что хочу, а витамины получу из БАДов» — это попытка обмануть эволюцию. Пищеварение — это сложный процесс, в котором каждый этап взаимосвязан и оправдан. Моторика желудка и кишечника, выработка пищеварительных ферментов и желчи — всё это запускается, когда в организм поступает полноценная пища. Биоактивные добавки — это концентраты, искусственно подготовленные изолированные вещества. Неизвестно, как они усваиваются. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Любая еда — это не просто набор ингредиентов, а богатая коллекция различных веществ. Ни один БАД не может похвастаться таким же насыщенным составом. По словам эксперта, в яблоке есть не только витамин С, но и кверцетин, пектины и сотни других полифенолов, которые работают в тесной связке. Выбирая капсулу вместо яблока, человек недополучает то, о чём даже не догадывается.

«В куске рыбы содержится не только омега-3, но и аминокислоты в правильных пропорциях, кофакторы, ферменты, которые помогают этой омеге усвоиться. В пище витамины и минералы сбалансированы и при усвоении не мешают друг другу. В добавках сложно всё учесть: например, люди часто пьют цинк в высоких дозах, что приводит к снижению уровня меди. То же с кальцием и магнием, с витамином D и витамином К2. Кроме того, биодоступность биодобавок всегда ниже — то есть организм в итоге получает меньше ценных веществ, чем усвоил бы из натуральных продуктов», — предупреждает специалист.

Бесконтрольный приём биодобавок может серьёзно навредить здоровью. Оценить целесообразность дополнительного приёма витаминов и минералов может только специалист после лабораторных исследований. Опасно пить биодобавки вслепую, просто для профилактики: любые добавки создают дополнительную нагрузку на печень и почки. При этом важно помнить, что качество еды контролируются гораздо жёстче, чем производство БАДов. И реальная польза капсулы может быть сильно переоценена.

Ранее Life.ru писал, что психические расстройства стали самой распространённой причиной ухудшения здоровья, обогнав рак и сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас в мире насчитывается около 1,2 млрд человек с психическими расстройствами — почти в два раза больше, чем три десятилетия назад. Наиболее уязвимыми к подобным проблемам оказались женщины, а также подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Среди наиболее распространённых диагнозов лидируют тревожные расстройства.