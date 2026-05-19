Жара и еда: Какие продукты превратят знойный день в угрозу для сердца
Гастроэнтеролог Кашух призвала исключить в жару из рациона кофе и жирную еду
В период летней жары нагрузка на сердечно-сосудистую систему резко возрастает, а неправильное питание может усугубить риски для здоровья. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, от каких продуктов и напитков лучше отказаться, чтобы не подставить организм в и без того тяжёлых условиях.
В жаркую погоду организм активно теряет жидкость с потом и дыханием, а кровь становится более вязкой. Прежде всего, по словам врача, важно пить больше воды — равномерно и небольшими порциями, не дожидаясь жажды. Идеальная температура напитков — комнатная: ледяная вода может вызвать спазм сосудов или переохлаждение горла.
Что исключить или ограничить:
- Алкоголь — усиливает обезвоживание и повышает риск перегрева.
- Сладкие газированные напитки — содержат много сахара и плохо утоляют жажду.
- Кофе и крепкий чай — обладают мочегонным эффектом, что способствует обезвоживанию.
- Солёные блюда — могут вызывать отёки.
- Жирную и жареную пищу — организму сложнее её переваривать в жару.
Если аппетита нет, врач советует ограничиться лёгкими блюдами: овощными салатами, нежирным мясом, холодными супами, бульонами и кисломолочными продуктами. Принуждать себя есть не нужно, но и голодать специально тоже не стоит.
Важно следить за самочувствием. Признаки перегрева: сильная жажда, сухость во рту, слабость, головная боль, головокружение, учащённое сердцебиение. В таком случае необходимо немедленно уйти в прохладное место, снять лишнюю одежду и медленно пить воду.
«Если состояние резко ухудшается — например, повысилась температура тела или появилась спутанность речи — важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — объяснила Кашух.
Тем временем в Москве температура впервые поднялась до 30 градусов. Жару зафиксировали сразу на нескольких городских метеостанциях.
