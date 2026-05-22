Расстройства психики обошли рак и стали главной причиной проблем со здоровьем

Психические расстройства стали самой распространённой причиной ухудшения здоровья, обогнав сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в журнале Lancet.

Согласно данным исследования, сейчас в мире насчитывается около 1,2 млрд человек с психическими расстройствами — почти в два раза больше, чем три десятилетия назад. Работа охватила 204 страны и стала крупнейшим исследованием такого типа за всё время наблюдений.

Учёные выяснили, что наиболее уязвимыми к подобным проблемам оказались женщины, а также подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Среди наиболее распространённых диагнозов лидируют тревожные расстройства. По сравнению с 2019 годом число таких случаев выросло почти наполовину.

Серьёзный рост также показала тяжёлая депрессия. Количество диагностированных эпизодов увеличилось на 24%. Авторы исследования связывают резкий скачок с последствиями пандемии CoViD-19, после которой показатели начали расти особенно быстро.

При этом специалисты отмечают серьёзную проблему с доступностью помощи. По их данным, минимально достаточное лечение получают лишь около 9% пациентов с тяжёлой депрессией.