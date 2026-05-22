Когда «замирание» сердца становится поводом срочно бежать на приём — объяснение врача

Ощущение «замирания» сердца — одна из самых частых жалоб, с которой пациенты обращаются к кардиологу. Кто-то описывает это состояние как «провал» в груди, кто-то — как перебой, толчок или ощущение, будто сердце на секунду «сбилось с ритма». Врач-кардиолог СМ-Клиника Ирина Тарасова объяснила Life.ru, когда такие симптомы не представляют серьёзной опасности, а в каких случаях требуют обращения к врачу.

Чаще всего причиной подобных ощущений становятся экстрасистолы — внеочередные сокращения сердца. После такого сокращения возникает небольшая пауза, которую человек и воспринимает как «замирание». Затем сердце делает более сильный удар, что дополнительно усиливает ощущение перебоя.

Единичные экстрасистолы могут встречаться даже у полностью здоровых людей. Их способны провоцировать стресс, недосып, переутомление, тревожность, избыток кофеина, энергетиков, никотина или алкоголя. Ирина Тарасова Врач-кардиолог «СМ-Клиника»

По словам кардиолога, особенно часто подобные симптомы возникают на фоне хронического стресса и повышенной тревожности. Иногда ощущение «замирания» появляется после физической нагрузки или, наоборот, в состоянии покоя — например, перед сном. Это связано с изменением активности вегетативной нервной системы и далеко не всегда говорит о патологии.

Однако в ряде случаев перебои ритма действительно могут быть связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Среди возможных причин врач назвала ишемическую болезнь сердца, гипертонию, последствия миокардита, кардиомиопатии, нарушения электролитного баланса и заболевания щитовидной железы.

Кроме того, нарушения ритма способны провоцировать анемия, дефицит магния и калия, гормональные нарушения, выраженное обезвоживание, приём некоторых препаратов, а также различные стимуляторы.

«Большое количество кофе, энергетиков, жиросжигателей, некоторых спортивных добавок и даже сосудосуживающих капель для носа может повышать риск ощущения перебоев в работе сердца», — отметила специалист.

При этом само по себе ощущение «замирания» не всегда позволяет определить степень опасности состояния. У одних людей редкие экстрасистолы практически безвредны, а у других нарушения ритма требуют полноценного обследования и лечения.

«Поводом для обязательного обращения к врачу являются ситуации, когда перебои возникают часто или сопровождаются дополнительными симптомами — слабостью, головокружением, болью в груди, одышкой или потерей сознания», — предупредила кардиолог.

